Indie rockeri The Sherlocks u studenom prvi put u Hrvatskoj

Indie rock atrakcija iz Južnog Yorkshirea, The Sherlocks, premijerno stiže pred zagrebačku publiku u sklopu europske turneje kojom će promovirati novi album 'People Like Me & You', u Tvornicu kulture u utorak, 28. studenog, objavio je organizator koncerta.

The Sherlocks čine braća Kiaran Crook na vokalu i gitari te Brandon Crook na bubnjevima, a 2020. godine im se kao novi članovi pridružuju gitarist Alex Procter i basist Trent Jackson.

Foto: David Jensen/PRESS ASSOCIATION

Tijekom posljednjih je godina sastav postao jednim od najtraženijih live bendova u Ujedinjenom Kraljevstvu, a svojim si je koncertima priskrbio lojalnu bazu obožavatelja koja je pratila njihov put od pubova i malih klubova sve do stadiona i velikih arena te rasprodanih europskih turneja i svjetskih pozornica.

Foto: David Jensen/PRESS ASSOCIATION

Svoj su debitantski album 'Live For The Moment' objavili 2017. godine za diskografsku kuću Infectious Music. Dvije godine kasnije objavljuju svoj drugi album 'Under Your Sky', a 2022. godine i treće studijsko izdanje 'World I Understand'. Sva su tri albuma zauzela visoka mjesta na glazbenim ljestvicama Top 20 albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu, a bend je istoimenim singlom najavio objavu svog četvrtog albuma 'People Like Me & You' čiji je izlazak planiran za kolovoz.

Svojim su gitarskim zvukom te zaraznim stihovima i melodijama osvojili obožavatelje diljem svijeta, te se afirmirali kao support grupa na turnejama i koncertima izvođača kao što su Liam Gallagher, Kings of Leon, Kaiser Chefs, The Libertines ili The Kooks.