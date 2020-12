Indira: 'Za dobar izgled treba puno odricanja, no isplati se. Muž me voli u svim izdanjima'

<p>Nastupa nema, živi drugačije, uostalom kao i svi. No ako nema nastupa, ne znači da nema i posla.<strong> Indira Levak </strong>(47) u žiriju je showa “Tvoje lice zvuči poznato”, a snimila je i novu pjesmu “Čudo”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Nastala je prije nekoliko mjeseci. Branimir Mihaljević pozvao me u studio da mi pusti glazbu koju je napisao za mene. Oduševili su me ritam, produkcija i moderan zvuk. Tekst je samo navirao. Napisala sam ga u jednom dahu. Kad smo snimili pjesmu, znali smo da imamo čudo! I to se zaista potvrdilo, jer je pjesma od objavljivanja u trenutku osvojila cijelu regiju. Predivne reakcije dolaze sa svih strana i ovim putem bih htjela zahvaliti mojoj dragoj publici što su uvijek uz mene. Tekst je čista zezancija, pisala sam ga pod jakim utjecajem oduševljenja glazbom koju sam čula, a refren odmah ulazi u uho, što je jako bitno - rekla nam je Indira.</p><p>Styling joj je s godinama sve izazovniji, a pjevačica je otkrila tko je odgovoran i što na sve kaže suprug.</p><p>- On me voli u svim izdanjima, a posebno kad se dotjeram i pokažem istrenirane noge! Za moj stil sam zaslužna ja, primam sugestije mog tima, ali moja je zadnja. Kroz sve ove godine na sceni znam što mi pristaje i u čemu se najbolje osjećam. Uvijek sam informirana o novim trendovima, a što mi se svidi ukomponiram u svoj stil. Mislim da se u ovim godinama najbolje osjećam u svojoj koži.</p><p>Indira kaže kako su zdrav način života, redovito vježbanje i puno sna osnova za dobar izgled. A ima i pomoći...</p><p>- Treba mnogo odricanja, ali isplati se. Što se tiče kože, bora i svega ostalog, imam odličan suport poliklinike u Zagrebu, gdje sam redovita na Med Visage i Med Contour tretmanima. Time je briga o tijelu zaokružena jer dobijem zategnuti tonus kože i koža je nahranjena. Također, i s kosom možete puno toga napraviti, prava boja kose ima anti-aging učinak. To su male tajne velikih majstora - kroz smijeh je odgovorila Indira.</p><p>Indirin suprug Miroslav bavi se fitnessom. I to je utjecalo na način života pjevačice.</p><p>- Suprug je utjecao na sve segmente zdravog života. I prije sam trenirala, ali nije bilo velikih rezultata. Da bi izdržala koncert kakav ja nudim mojoj publici s puno plesa i skakanja na pozornici, često mi je nakon koncerta bilo muka, imala bih glavobolje. Otkad me Miro počeo trenirati, a on je proučio moje nastupe i prema njima složio kružni trening - meni je život lakši. Trening nije dovoljan, treba jesti pravu hranu koja tijelu daje energiju i poletnost (što ja nekad malo prekršim, ali nemojte nikome reći, ha, ha), puno suplemenata kako bi potrebe organizma bile podmirene - kaže Indira.</p><p>Koncerti joj nedostaju, kao i druženje s vjernom publikom.</p><p>- Ovo vrijeme bez nastupa iskoristila sam za pisanje tekstova za novi album koji bi uskoro trebao izaći, snimanje u studiju, ali i za dizajniranje namještaja te vježbanje. Nema sjedenja i kukanja.</p><p>U showu “Tvoje lice zvuči poznato“, u kojem ste članica žirija, i sami prolazite kroz transformacije...</p><p>- Vesele me transformacije iz tjedna u tjedan, svaki put me naprave stilski drugačijom. Ovaj show je idealan za ovakvu modnu igru i ja uživam.</p><p>Dok ne nastupa posvetila se dizajniranju namještaja. Kaže da joj je dizajn druga ljubav.</p><p>- Oduvijek su me oduševljavali lijepi interijeri, zamišljala bih neke svoje ideje. Neki komadi s potpisom Indira Levak Dizajn postali su jako traženi, što mi laska.</p><p>Svi znamo koliko je energična u javnim nastupima...</p><p>- Energiju ne možete glumiti, to sam ja. Ta energija me gura, potiče i inspirira u životu. Miro i ja ne znamo za ljenčarenje. I kad ne radimo, smišljamo što bismo mogli raditi!</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'FIRME': </strong></p>