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JAVNOST JU KRITIZIRALA

Indira Levak oglasila se nakon prozivki: 'Vidim da se podigla prašina oko mog nastupa...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Indira Levak oglasila se nakon prozivki: 'Vidim da se podigla prašina oko mog nastupa...'
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Foto: Mario Poje/Extra FM
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Indira Levak osvrnula se na kritike nakon nastupa u Banja Luci, ističući da nije bilo neprikladnih obilježja te da njezin cilj ostaje zabaviti i povezati ljude

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Indira Levak oglasila se na svom Instagramu nakon prozivki koje je izazvao njezin nastup na otvaranju Banjalučke rive, gdje joj se na pozornici pridružio gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković.

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- Vidim da se u proteklih par dana podigla prašina oko mog nastupa građanima Banja Luke na otvorenju Banjalučke rive, pa evo da se ukratko očitujem jer se neke stvari pogrešno tumače! Pjevale smo Neda Ukraden i ja građanima Banja Luke kao što pjevam u mnogim gradovima u regiji, gradonačelnik se popeo na stage samoinicijativno kao i mnogi načelnici i gradonačelnici u sličnim prigodama! Svijet voli pobjednike je pjesma koju svi vole u regiji..! Nije bilo nikakvih neprikladnih obilježja, znakovlja ili bilo kakvih ispada na nacionalnoj osnovi, niti bih si ja tako nešto dopustila..!!! Nikada nisam etiketirala svoju publiku po boji kože, seksualnoj orijentaciji ili drugačijoj vjeroispovijesti. Moj posao je zabaviti ljude, ako u tome još uspijem pomiriti različitosti i širiti ljubav nitko sretniji od mene! Poruka svima koji su ovo iskoristili da se okome na mene raznim insinuacijama poštujem svoj narod, znam svoj identitet i volim svoju zemlju, što sam nebrojeno puta i dokazala! Volim vas sve - stoji u objavi pjevačice.

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Foto: Instagram/Ida Solbakken

Indira je reagirala nakon što su se pojavile snimke na kojima joj se tijekom pjesme 'Svijet voli pobjednike' na pozornici pridružio Draško Stanivuković. Gradonačelnik Banje Luke u jednom je trenutku zaplesao s Indirom, što je izazvalo kritike dijela javnosti zbog njegovih ranijih političkih istupa.

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