Ines iz 'Ljubavi na selu': Kruna naše Kraljice ide na moju frizuru

Kad sam se prijavljivala za rad na nekim projektima, kad bi komisija vidjela book mojih radova, rekli bi: 'Bogami, vi radite 100 na sat, spavate li ikad?', ispričala nam je Petrić

<p>Životnog druga u “Ljubav je na selu” nije pronašla, a ni posao u zagrebačkom HNK, za koji je konkurirala u ožujku, no<strong> Ines Petrić </strong>(46) to nije pokolebalo. Nedavno je punila baterije na Braču, a onda su je angažirali za svečane frizure na Izboru Kraljice Hrvatske, koji je danas u Zagrebu, a glavno natjecanje bit će u Rovinju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ines redovito vježba i pazi na prehranu </strong></p><p>- Ovu sam suradnju dobila slučajno. Organizator mi se javio, dogovorili smo sastanak i odmah se odlučio za mene od svih kandidata. Presudili su moj pristup poslu, točnost i brzina u izvedbi frizura. U sat i pol ću 12 djevojaka napraviti svečanu frizuru, što je velika brzina u izvedbi frizura - ističe Petrić koliko je vješta frizerka.</p><p>- Sretna sam što će Kraljica Hrvatske dobiti krunu s mojom frizurom i to mi je izuzetna čast. Dosad sam radila mnoge izbore ljepote: Izbor za Miss i Mistera Turizma, Izbor Miss i Mistera Supranational, Izbor Miss i Mistera Sporta..., gdje sam radila frizuru i šminku, pa me onda kasnije angažiraju za krstitke, svadbe, maturalne... Tako da se svako moje radno sudjelovanje na takvim izborima ljepote itekako isplatilo, jer mi se moj posao zarotirao troduplo - kaže Ines i nastavlja:</p><p>- Uvijek u meni postoji taj dašak uzbuđenosti, lijepo je kada netko prepozna tvoj rad tvoj talent i pozove te da zajedno radite ovakav lijep projekt koji će obilježiti naše živote. Lijepo je kad pogledaš svoje radove što si sve radila. Znalo mi se dogoditi, kad sam se prijavljivala za rad na nekim projektima, da mi komisija kaže kad vidi book mojih radova: 'Bogami, vi radite 100 na sat, spavate li ikad?' - govori. </p><p>Na pitanje koliko zaradi na takvim natjecanjima, kaže da o tome nikad ne govori. </p><p>- Što se tiče honorara, nikada ne govorim o tome, nećemo o ciframa. Jako sam zadovoljna i sretna u životu, a biti sretan najveći je smisao svakog ljudskog bića - priča. </p><p><strong>POGLEDAJTE KAKO INES VJEŽBA:</strong> </p>