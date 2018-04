Ines je bila na 'pomlađivanju': 'Već sad izgledam kao curica'

Na tretman sam se odlučila jer držim do izgleda i želim pratiti svjetske trendove, rekla je Ines Petrić (44), koja se trenutačno bori za Denisovu naklonost u showu ‘Ljubav je na selu’.

Kaštelanka je objasnila da je ‘osvježila’ lice vlaknima za pomlađivanje, mezonitima, koje joj je doktor ubrizgao iglom. Ovaj estetski tretman popularan je među zvijezdama.

- Već sad izgledam kao curica - rekla je i dodala da su prijateljice pohvalile njezin izgled. Kada je riječ o idealnom partneru, Ines je konkretna.

- Muškarac mora znati što želi, imati stav, karakter i ciljeve za sljedećih pet godina, ispričala nam je nedavno.

Inače, na televiziji je tražila ljubav već dva puta. Bila je na imanju Andra Bogunovića i kod Gorana Špehara. S Goranom je ostala u odličnim odnosima te se još posjećuju.

- Postala sam mu najbolja prijateljica, a s Androm nisam kliknula i više se ne čujemo - rekla je vlasnica frizerskog salona. Kaže kako je uvijek sređena i našminkana pa dečki uvijek misle da ništa ne zna raditi. Istaknula je kako nije lijena i da se mnogi šokiraju kad im kaže što sve zna.

- Spavam četiri sata. Ujutro kuham pa odlazim na posao. Nakon toga idem u teretanu pa se bacam na kućanske poslove. Perem, čistim i peglam - pohvalila se frizerka.

Kaštelanka dnevno primi, kako tvrdi, više od stotinu poruka na društvenim mrežama, a u njezin frizerski salon na zagrebačkom Kvatriću dolaze mnogi muškarci na šišanje kako bi je upoznali.

- Moja slabost su definitivno Dalmatinci i Hercegovci. Volim mlađe dečke koji se bave sportom i drže do sebe - kaže Ines. Svoj zanat je usavršila prije desetak godina u Americi, gdje je napisala i knjigu o šminkanju 'The secret of make up' (Tajne šminkanja).