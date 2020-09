Ines zavodi na Braču: Dekolte je snimila, 'pobjegla' joj bradavica

Bivša natjecateljica 'Ljubavi na selu' uzela je predah od realityja. Uputila se na ljetovanje te dobro iskorištava posljednje dane ljeta. Na Instagramu se pohvalila fotografijama s otoka Brača

<p><strong>Ines Petrić</strong> (46) gledatelji su upoznali u showu 'Ljubav je na selu'. U posljednjoj sezoni emisije borila se za srce farmera <strong>Hakije Špage </strong>(42) no nije joj pošlo za rukom. Hakija naposljetku nije odabrao niti jednu od djevojaka koje su bile na njegovoj farmi, već je oženio mlađu Zagrepčanku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>No Ines neuspjeh u ljubavi ne sprječava da uživa u životu. Predahnula je od reality showova, ali i od bilo kakvog posla. Trenutačno je na otoku Braču gdje hvata posljednje zrake sunca prije no što završi ljeto. </p><p>Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija s plaže, a uz jednu od njih je napisala inspirativan citat. Ines nam je već ranije rekla kako su joj bitni međuljudski odnosi, pa se i ovaj put osvrnula na isto.</p><p>- I dalje biram ljude po duši, a ne po staležu. Jednostavno, ili se osjetimo, ili ne. Ili te volim, ili te ne volim. Kod mene nema sredine. Sve je vrlo jednostavno kada se duša prepozna. Zato sve radim po duši i tako živim - napisala je Petrić i uz to dodala kako joj je ovo ljeto savršeno. </p><p>Vjerojatno se podosta opustila i dala si oduška pa nije primijetila kako joj je na jednoj od fotografija s plaže 'iskočila' bradavica iz kupaćeg kostima. Izbacila je bujni dekolte koji je ukrao svu pažnju.</p><p>Uz to, Ines uvijek brine o svom izgledu pa se za plažu i našminkala. Odmor joj godi pa i prošeta uz more i 'okine' pokoju fotografiju. A za njezinu vitku liniju koju ponosno pokazuje na plaži zaslužna je pravilna prehrana. Plan su joj složili stručnjaci fitnessa nakon što je prije pet godina imala zdravstvenih problema. </p><p> </p><p> </p>