Obavijesti

Show

Komentari 1
ŽIVOT NA VAGI

Influencer GallaSandalla stao na vagu: 'Baš sam pretjerao!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Influencer GallaSandalla stao na vagu: 'Baš sam pretjerao!'
Foto: RTL

Ivan, poznat kao GallaSandalla, šokiran je težinom od 162 kg! Odlučan je u preokretu života uz podršku obitelji i prijatelja. Hoće li postati inspiracija svima

Ivan (25), poznat pod imenom GallaSandalla, stao je na prvo vaganje u 'Životu na vagi' i otvoreno priznao da je brojka koju je vidio bila šok. Vaga je pokazala 162 kilograma. 

"Baš je to velik broj. Pretjerao sam", rekao je iskreno pred kamerama.

NOVA EPIZODA ŽIVOTA NA VAGI Emu svladale emocije: 'Od oca tražim objašnjenje i ljubav!' Predstavio se i poznati Youtuber
Emu svladale emocije: 'Od oca tražim objašnjenje i ljubav!' Predstavio se i poznati Youtuber

"Istinska motivacija sam sam sebi. Prijatelji, obitelj, žena. Moja velika zajednica..." naveo je, naglašavajući koliko mu je važno da promjena bude iskrena i dugoročna.

Ivan želi da ga ljudi, kad ga sretnu na ulici, prepoznaju kao nekoga tko je napravio preokret: "Želim kad me vide na ulici da vide Gallu koji je primjer svima da je stvarno moguće. I da mogu utjecat na ljude još pozitivnije."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Počela je nova, deseta sezona 'Života na vagi'. U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. Uz početak nove sezone, prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
FOTO Pogledajte gdje sad radi Bruna Sanader i koliko stoje njezine usluge u Londonu...
IZVAN SJENE POLITIKE

FOTO Pogledajte gdje sad radi Bruna Sanader i koliko stoje njezine usluge u Londonu...

Nedavni izlazak Ive Sanadera na uvjetnu slobodu ponovno je usmjerio pažnju javnosti na njegovu obitelj. Dok se mediji bave bivšim premijerom, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Londonu gradi impresivnu međunarodnu karijeru. Daleko od političkih afera koje su obilježile život njezina oca
Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €
OSTVARILA AMERIČKI SAN

Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €

Njezin put od glamuroznih početaka u New Yorku do mirnog života agentice za nekretnine u Teksasu isprepleten je kontroverzama koje su definirale jednu eru hrvatske politike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025