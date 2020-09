Influencere nazvala maloumnim spodobama: 'Napadaju me...'

Bacih oko na neke od njih i ostadoh preneražena količinom budalaština, psovki i jeftine patetike! Doista, strašno! Neke od tih maloumnih spodoba raspravljaju i o vrlo ozbiljnom temama, poput abortusa, napisala je Vlatka

<p>Pjevačica i voditeljica <strong>Vlatka Pokos </strong>(50) podržala je redatelja <strong>Dalibora Matanića </strong>(45) tijekom javne rasprave na društvenim mrežama oko influencera. Potom su Vlatku prozvale <strong>Ella Dvornik </strong>(29) i <strong>Hana Hadžiavdagić </strong>(35) koje su influencerice.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Doris Stanković</b></p><p>Vlatka se požalila kako je influenceri napadaju sa svih strana. </p><p>- Otkako sam javno iznijela svoje mišljenje o tzv. 'influencerima' izložena sam njihovim napadima sa svih strana, ali srećom, jedna od blagodati društvenih mreža je 'block'. Za nikoga od tih osoba nisam nikada u životu čula kao, vjerujem, većina pametnih i zrelih ljudi. Svojim neinteligentnim napadima, samo su potvrdili moje najgore predrasude o njima. Ipak, količina gluposti, arogancije i google psihologije je impresivna. Naime, oni su mahom protiv obrazovanja i strašno ih iritiraju moje poruke da je obrazovanje bitno - napisala je Vlatka na društvenim mrežama. </p><p>Objasnila je kako je njoj stalo do obrazovanja, a potom je još 'počastila' influencere. </p><p>- Ne znam tko ih odgaja, vjerojatno internet, jer otkako znam za sebe moja baka i roditelji, sami vrlo skromnog obrazovanja, su me poticali da učim. Da ne govorim o učiteljima i mudrim ljudima. Ne mislim pritom samo na formalno obrazovanje, već na rad i razvoj intelektualnog potencijala koji nam je dan rođenjem. Upravo nam moderna tehnologija daje pregršt mogućnosti za besplatno i raznovrsno obrazovanje. Naučiti nekoliko engleskih marketinških pojmova i psovki na engleskom jeziku s interneta ne znači da ste pametni, baš naprotiv - govori Vlatka. </p><p>Tvrdi kako velik broj mladih ljudi dijeli 'mudrost' na javnim platformama. </p><p>- Bacih oko na neke od njih i ostadoh preneražena količinom budalaština, psovki i jeftine patetike! Doista, strašno! Neke od tih maloumnih spodoba raspravljaju i o vrlo ozbiljnom temama, poput abortusa! Najsmješnija je jeftina internet psihologija po kojoj su zaključili da, eto, meni jadnoj treba ljubavi i zagrljaja. Što reći, osim da je glupost beskrajna! A to je prije stotinjak godina izjavio netko puno pametniji od mene - kaže Vlatka. </p><p>Poslala je poruku mladim ljudima da je bitno obrazovanje, znanost, čitanje i bolje razumijevanje svijeta. </p><p>- Obrazovanje ne jamči uspjeh ali će vam donijeti unutarnje zadovoljstvo i samopouzdanje. Uostalom, za svakog od nas uspjeh je nešto drugo, zar ne? Za neke je to blebetanje budalaština na YouTubeu, za neke ponižavajuće žicanje obroka, a za neke vrijedan rad do željenog cilja - zaključuje Vlatka. </p>