Influencerica Chiara Ferragni pod povećalom: Je li riječ o humanitarnoj akciji ili obmani?

Talijanska influencerica Chiara Ferragni godinama je bila simbol uspjeha, luksuza i snažnog utjecaja na društvenim mrežama. Izgradila je modno carstvo, surađivala s velikim brendovima i postala jedna od najpoznatijih osoba u Italiji. No sve se promijenilo nakon skandala koji je ozbiljno uzdrmao njezinu karijeru i ugled.

Sve je započelo s božićnim kolačem koji je Ferragni promovirala u suradnji s tvrtkom Balocco. Proizvod je bio predstavljen kao dio humanitarne akcije, a javnost je stekla dojam da se kupnjom pomaže dječjoj bolnici. Kasnije se ispostavilo da donacije nisu bile povezane s prodajom kolača na način na koji je to bilo komunicirano.

Foto: Instagram

Talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja reagirala je i kaznila Ferragni i Balocco zbog obmanjujućeg oglašavanja. Skandal je brzo prerastao u nacionalnu temu, a influencerica se našla pod velikim pritiskom javnosti i medija.

Ferragni se ubrzo oglasila na društvenim mrežama i priznala da prolazi kroz iznimno teško razdoblje.

- Ovo je teško razdoblje u mom životu - poručila je.

Također je pokušala objasniti svoju stranu priče, tvrdeći da nije imala lošu namjeru.

- Balocco i ja osmislili smo dobrotvorni projekt za podršku bolnici Regina Margherita - objavila je Ferragni na Instagramu.

Unatoč isprikama, šteta je već bila učinjena. Mnogi brendovi prekinuli su suradnju s Ferragni, a povjerenje javnosti ozbiljno je narušeno. Kritike su stizale sa svih strana, uključujući i poznatu novinarku Selenu Lucarelli, koja je dugo pratila njezin rad.

- Uvijek sam imala osjećaj da Ferragni na sumnjiv način miješa dobrotvorne i komercijalne aktivnosti - izjavila je Lucarelli za Forbes. “Ne smatram je kriminalkom. Vidim je kao osobu koja je vrlo loše upravljala svojim utjecajem… koja nije shvaćala koliko je velika postajala.”

Ovaj slučaj otvorio je širu raspravu o odgovornosti influencera, transparentnosti i granici između marketinga i humanitarnih akcija. Iako Ferragni i dalje ima veliku publiku, njezin imidž više nije isti, a oporavak karijere bit će dug i neizvjestan.