Influencerica Laura Turkalj sve otkriva: 'Razvod je bio veliki šok, ali nisam bila sama...'

Influencerica Laura Turkalj iz Karlovca posljednjih mjeseci proživljava snažan uzlet na društvenim mrežama, ali i veliku životnu prekretnicu. Dok joj broj pratitelja nezaustavljivo raste, Laura je istovremeno prošla kroz razvod i započela novo poglavlje života kao samohrana majka troje djece.

Foto: Instagram

Publiku je osvojila iskrenošću, humorom i svakodnevnim situacijama bez uljepšavanja, a sada je o svemu otvoreno progovorila za Net.hr.

Nedavno je dodatno zaintrigirala javnost kada je viđena kako pozira s Milošem, Gospodinom Savršenim, što je potaknulo nagađanja i brojne komentare na društvenim mrežama.

Na TikToku je prati gotovo 100 tisuća ljudi, koji u njezinim videima prepoznaju stvarnost mnogih roditelja. Laura otvoreno govori o majčinstvu, umoru, ali i snazi koja se rađa kad se čini da je najteže.

- Dolazim iz Karlovca, magistrirala sam ekonomiju i radim u struci, iako sam trenutno na rodiljnom dopustu. Snimanje za društvene mreže počelo je kao hobi, a s vremenom se pretvorilo u ozbiljan posao - govori Laura.

Prvi viralni uspjeh došao je brzo.

- Objavljivala sam iz šale, a pregledi su naglo rasli. U nekoliko mjeseci imala sam više od 20 tisuća pratitelja. Tada sam shvatila da se ljudi stvarno povezuju s onim što radim - dodala je.

Iako danas dio sadržaja planira unaprijed, spontanost i dalje ostaje njezin zaštitni znak. Kao majka troje djece, priznaje da snimanje nije uvijek jednostavno. 'U pravilu ne snimam kad sam sama s djecom. Uz troje mališana teško je išta napraviti u miru. Ponekad snimim njihova spontana ‘nastupanja’ i baš su ti videi ljudima najdraži.'

Posljednjih mjeseci mnogi su primijetili i veliku Laurinu transformaciju, kako fizičku, tako i emotivnu. Iza nje stoji teško razdoblje.

- Nakon velikog stresa i šoka, uz pomoć obitelji, prijatelja i vjere, uspjela sam se ponovno podići. Shvatila sam da me moja djeca trebaju i da, da bih bila dobra mama, moram prvo biti dobro ja - poručila je.

Danas na sebe gleda drugačije nego prije.

- Dugo sam bila potpuno posvećena obitelji i nisam imala gotovo nikakav društveni život. Sada znam koliko je važno imati vlastiti prostor, samopouzdanje i vrijeme za sebe. Danas sam sretnija i stabilnija - kaže Laura.

Razvod, koji je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama, bio je jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu. 'Bio je to veliki šok. Snagu sam pronašla u vjeri, podršci obitelji i prijatelja, ali i u porukama pratitelja. Taj osjećaj da nisam sama puno mi je značio.'

Ženama koje prolaze kroz slične situacije Laura poručuje da hrabrost ne dolazi preko noći.

- Najveći problemi su financije i stambeno pitanje. Zato je važno graditi barem neku razinu neovisnosti. Početak je najteži, ali kad napraviš prvi korak, život se počne otvarati - poručila je.

Danas ima jednostavnu rutinu koja joj pomaže da ostane u balansu.

- Jutro započinjem uz djecu, a onda uzmem kratko vrijeme za sebe. Trudim se sve obaviti dok su oni u školi i vrtiću. Kad znaš za koga sve to radiš, sve je lakše - dodala je.

Iako priznaje da uvijek ima prostora za napredak, kaže da je danas vizualno i psihički zadovoljnija sobom.

- Godinama nisam ulagala u sebe. Kako sam se počela više brinuti o sebi, raslo je i moje samopouzdanje - priznala je.

Najveća motivacija u svemu što radi su - djeca: 'Želim im omogućiti lijepo djetinjstvo, putovanja i iskustva. Zato se trudim i poslovno rasti.'

Broj suradnji raste zajedno s popularnošću, ali Laura je oprezna.

- Biram samo one koje su u skladu s mojim vrijednostima - kaže Laura i dodaje da TikTok danas vidi kao ozbiljan i dugoročan posao koji je ispunjava.

Večeri su joj, priznaje, najčešće mirne. 'Često zaspim zajedno s djecom. Budim se rano, pa mi je ta tišina navečer najljepši dio dana.'

Na pitanje bi li nešto promijenila kad bi mogla vratiti vrijeme, odgovor je jasan : 'Ne bih. Sve me to dovelo do troje predivne djece i osobe kakva sam danas. Zahvalna sam čak i na teškim iskustvima jer su me puno naučila.'