Nezadovoljna netransparentnošću brendova koji su je kontaktirali s ponudom za suradnju, influencerica Lindsey Lee Lugrin (30) odlučila je razviti aplikaciju koja će omogućiti influencerima da uspoređuju ljestvice plaća.

Lindsey je u svijetu influencera započela kao samostalna manekenka. Pobijedila je u natjecanju na Instagramu i 2015. postala jedna od samo 11 ljudi koji su predstavljali brend Marc Jacobs.

- Bila sam na plakatima po cijelom svijetu, u časopisima i na shopping vrećicama. Bilo je ludo. A meni su platili samo 1000 dolara - rekla je za The Verge.

Potaknuta svojim iskustvima i onime što je saznala od svojih prijatelja i kolega influencera, prošle godine odlučila je stvoriti aplikaciju i stranicu F*** You Pay Me (J*bite se, platite me). Lindsay se uz svoj online posao nastavila raditi u financijskom sektoru te je to odlučila primijeniti na svoju aplikaciju, koju je napravila s Ishom Mehrom (25), koja je radila kao analitičar podataka u Facebooku.

Cilj je pomoći influencerima kroz otvoreno pričanje o novcu i očekivanoj plaći.

- Ime je oda frustraciji koju sam često iskusila kao kreatorica - rekla je Lugrin za The New York Times.

Lugrin je rekla i kako influenceri ulažu mnogo vremena u svoje objave i rad te da bi baš zato taj rad trebao biti pošteno plaćen.

- Svi influenceri nailaze na isti problem: osjećaju se kao da gledaju u mračnu kutiju kad dogovaraju suradnju s novim brendom ili novi projekt. Nema pravila, nema transparentnosti, razgovor o plaći je tabu - objasnila je Lindsey.

Dodala je kako je ovo i njezin način da pokuša izjednačiti razliku između plaća muškaraca i žena. Tako je prosječna plaća za objavu za muškarce 476 dolara, a žene 348, navodi Klear.