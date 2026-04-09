Inspektor Rex se vraća na male ekrane! Najpoznatiji policijski pas ponovno će loviti zločince

Kultna serija Inspektor Rex vraća se na male ekrane i donosi novu energiju, svježu glumačku postavu i uzbudljive kriminalističke priče, javlja Vienna.at.

Prvi slučaj pod nazivom „See Vienna and Die“ donosi niz intrigantnih elemenata: neuspjeli bombaški napad, tijelo u kočiji, prave špijune i lažne agente. U središtu radnje je glavni inspektor Max Steiner, kojeg utjelovljuje Maximilian Brückner.

“Na castingu je to bila ljubav na drugi pogled, a danas smo jako bliski”, izjavio je Brückner, dodajući kako njegov lik razvija poseban odnos s Rexom. “Ponašaju se kao stari bračni par. Bilo mi je važno da moj lik razgovara s psom kao s ravnopravnim partnerom – raspravlja s njim i svađa se, što stvara dodatnu bliskost.”

Prisjećajući se originalne serije, Brückner ističe kako je Rex oduvijek bio svojevrsni superjunak. “Ta kombinacija inspektora i psa bila je fantastična. Nikad nije bilo dileme tko je pravi heroj – to je uvijek pas.”

U novoj verziji Rexa glumi njemački ovčar Capo, star dvije i pol godine, koji je već osvojio simpatije ekipe. “Ima veliku glavu i jednostavno privlači pažnju”, istaknula je trenerica Renate Hiltl, dok je njezina kolegica Farina Klause dodala: “Pomalo je tvrdoglav, ali izuzetno drag i odan.”

Capo se za snimanje počeo pripremati još u studenom 2024. godine, a treneri naglašavaju kako se rad temelji isključivo na pozitivnoj motivaciji. Najveći izazov za psa bilo je ostati miran tijekom dijaloških scena.

Uz Steinera, u policijskom timu su i IT stručnjak i inspektor Felix Burger, neobični forenzičar dr. Tom Wippler te stroga šefica, majorica Evelyn Leitner. Svaki od njih donosi posebnu dinamiku u seriju, koja kombinira kriminalističke zaplete s dozom humora i karakterne razrade.

Produkcija je poseban naglasak stavila na Beč kao važan element priče. Redatelj Andreas Kopriva, koji potpisuje prve tri epizode, ističe kako mu je projekt bio osobno važan.

“Kad je izašao prvi Inspektor Rex, imao sam deset godina i poželio sam psa upravo zbog te serije. Riječ je o kultnom formatu i pristupio sam mu s velikim poštovanjem.”

Redateljica Esther Rauch naglašava važnost snažnih ženskih likova. “Iako su u fokusu dva inspektora i pas, željela sam da ženski likovi budu slojeviti i realistični. Ako već postoje žrtve, neka postoje i počiniteljice”, poručila je.

Glumica Doris Golpashin, koja tumači šeficu tima, s posebnim emocijama pristupa projektu jer joj je upravo Inspektor Rex obilježio početak karijere.

“Prvu filmsku ulogu dobila sam 2004. upravo u ovoj seriji. Bila sam tada radijska voditeljica i igrala sam lik osumnjičen za ubojstvo – nikad bliže svom stvarnom poslu, ali puno nervoznija”, prisjetila se.

Ulogu forenzičara tumači Alfred Dorfer, kojem je ovaj projekt ostvarenje davne želje.

“Nekad sam htio biti kirurg, a sada sam, na neki način, to postao kroz ovu ulogu”, rekao je, dodajući kako humor vidi kao važan način suočavanja s teškim temama.

Nova sezona Inspektora Rexa donosi šest epizoda koje će se emitirati od 13. travnja, svakog ponedjeljka navečer, uz dodatni dokumentarac koji će istražiti fenomen ove legendarne serije i njezin utjecaj na televizijsku povijest.

