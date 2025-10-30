Inspirativna Nena iz 'Života na vagi' izborila finale: 'Mislim da ću izaći luđa nego što sam bila'

Fizički sam se odmorila, ali psihički sam se umorila. Mislim da ću izaći još luđa nego što sam bila, rekla je Nena na posljednjem vaganju pred veliko finale 'Života na vagi'.

Tom je rečenicom opisala sve kroz što je prošla tijekom četrnaest tjedana boravka u showu - naporne treninge, emocionalne uspone i padove te izolaciju koja je mnogima bila teža od fizičkih izazova. Iako je u natjecanje ušla s idejom da će se 'odmoriti od života', ubrzo je shvatila da je pravi odmor tek onaj koji dolazi nakon borbe.

U posljednjem velikom izazovu Nena je pokazala koliko je snažna i izdržljiva. Nevjerojatnom upornošću osvojila je nagradu koja joj je donijela važnu prednost - utrostručenje postotka izgubljene mase na završnom vaganju.

- Na posljednjem velikom izazovu pokazala sam koliko sam zapravo mentalno jaka i koliko mogu ustrajati u nečemu što jako želim - komentirala je svoj uspjeh.

Foto: RTL

Iako nije bila među najtežim kandidatima, njezina predanost i disciplina istaknule su je kao primjer drugima.

- Ti si meni definitivno inspiracija. Rekao sam, ako možeš ti tako mala, tako nježna, toliko vući, onda mogu i ja - rekao joj je kandidat Domagoj.

Njezin utjecaj prepoznala je i trenerica Mirna, čije je riječi Nena pretočila u jedno od pisama koje je pripremila kao oproštajni dar.

- Možda jest sićušna ženica, kao i ja, ali je to jedna velika varka jer si ti žena zmaj u svakom smislu te riječi - opis koji su mnogi mogli primijeniti i na samu Nenu - napisala je Nena.

- Ako za nekog kandidata mogu reći da sam sigurna, da bih dala ruku u vatru da će održati svoju kilažu i nastaviti dalje ovaj put, to je Nena - potvrdila je kasnije Mirna.

Na posljednjem vaganju pokazala je impresivan rezultat. S početnih 103,8 kilograma došla je do 80,8, što znači da je izgubila 23 kilograma, odnosno 22,2 posto tjelesne mase. Time se smjestila na visoko drugo mjesto, odmah iza Dominika. Iako joj prednost osvojena u izazovu na kraju nije bila presudna za ulazak u finale, s utrostručenim postotkom od 23,6% samo je potvrdila svoju dominaciju.

Foto: RTL

Svoj ulazak u show prokomentirala je s jasnom vizijom. Na pitanje je li ostvarila cilj, odgovorila je odlučno: 'Taj cilj će se ostvariti vani. Ovdje sam htjela izaći bar sa 80, ali sam blizu.'

Ulaskom u finale s Dominikom i Domagojem, Nena je postala dio trojca iz crvenog tima koji će se boriti za pobjedu. No, ovoga puta, produkcija je odlučila unijeti neočekivani obrat. Voditeljica Antonija Blaće iznenadila je natjecatelje objavom da će se četvrti finalist birati uživo u velikom finalu.

- Još uvijek imate šansu - poručila je šokiranim Mariji i Anti.

- Tko će od vas dvoje postati četvrti finalist, doznat ćemo u finalu, u našoj velikoj studijskoj emisiji uživo! - dodala je.