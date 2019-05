Internet 'bruji': Je li to Roko bio na pisti Victoria's Secreta?

Splićanin Roko Blažević (19) je nakon jučerašnjeg nastupa u drugoj polufinalnoj večeri natjecanja za pjesmu Eurosonga izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Foto: HRT

Hrvatski predstavnik je na nastupu u izraelskom Tel Avivu nastupao s pjesmom 'The Dream', a društvene mreže pune su dojmova o njegovom nastupu. Fanovi Eurosonga posprdno su komentirali Rokov nastup, a mnoge je asocirao na Netflixovu seriju Lucifer.

Mnoge je nastup podsjetio i na reviju brenda Victoria's Secret u kojoj su manekenke šetale sa zlatnim krilima.

hrvatska fazon goldar iz moćnih rendžera — raspevana (@raspevana) 16 May 2019

Let me tell you about the time the Lucifer was banished from heaven #HRV #Eurovision pic.twitter.com/spxfgQlCrS — baysic (@wineunderstands) 16 May 2019

Lucifer is trying to sing his way back into heaven #Eurovision pic.twitter.com/fAOascTduP — Hayley (@Haley18808108) 16 May 2019

I want to have a threesome with those Croatian Angels. #Eurovision #HRV — Egil (@SubBttm7) 16 May 2019

Croatia: How I feel when I smash biceps day at the gym. #Eurovision pic.twitter.com/uLaoIGBfqE — BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) 16 May 2019

Neki od zanimljivijih komentara su: 'Lucifer pjeva, želi se vratiti u raj', 'Ovako se ja osjećam nakon vježbanja bicepsa u teretani', 'Ne vidim razliku između revije Victoria's Secret'...

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: