Invazija zvijezda na Hrvatsku: Ovog ljeta postali smo oaza mira za bogate i slavne...

<p>Zbog korona virusa Hrvatska je ove godine, kao i ostale zemlje, izgubila mnogo turista, tj. izgubili smo mnogo ‘običnih i normalnih’ gostiju. Ali su slavni i poznati ‘navalili’ k nama ove godine. Gotovo svakog dana u Lijepu Našu stizala je neka nova svjetska zvijezda. Redali su se dobitnici Oscara, Grammyja, ponajveće sportske zvijezde svijeta, problematični pokeraši, manekenke, bogati nasljednici... Tako su Hrvatskoj na društvenim mrežama napravili sjajnu promociju. Teško da je ijednu drugu državu posjetilo toliko zvijezda ovog ljeta. I doći će opet sigurno...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Abramovič Roman</strong></p><p>Krajem srpnja u Dubrovnik je, kao i zadnjih godina, stigao ruski milijarder i vlasnik Chelseaja. Njegova jahta dugo je bila 'parkirana' kod grada, a on je opušteno uživao u svim čarima grada. Malo ga je teže bilo prepoznati sa sijedom bradom</p><p><strong>Barlow Drewitt</strong></p><p>Obitelj poznatija kao “britanski gay Kardashiani” bila je u kolovozu u Splitu. Kažu da imamo zgodne dečke, ali i cure. Voljeli bi kad bi Hrvatica rodila njihovo iduće dijete...</p><p><strong>Christine Quinn</strong></p><p>Zvijezda Netflixove serije “Selling Sunset” početkom rujna stigla je na Hvar. Rado je pozirala fotoreporterima, a stigla je i vježbati jogu...</p><p><strong>Dan Bilzerian</strong></p><p>Kralj Instagrama u Split je stigao s 10-ak ljepotica. Prošao je i Hvar, Krk, Lastovo... Te zaradio kazne zbog divljanja na jet skiju. Napravio incident kad je s curama pucao iz topa s jahte...</p><p><strong>Earvin Magic Johnson</strong></p><p>Legendarni košarkaš sa suprugom je skoknuo do Dubrovnika i Splita. Svi su htjeli fotku s njim, a on im je želje rado ispunjavao...</p><p><strong>Ferry Corsten</strong></p><p>Poznati nizozemski DJ bio je jedan od izvođača na Awake festivalu na Zrću, koji je uzburkao duhove u Novalji...</p><p><strong>Gascoigne Bianca</strong></p><p>Posvojena kći legendarnog nogometaša Paula, britanska TV zvijezda Bianca, uživala je ploveći dalmatinskom obalom u društvu svojeg novog dečka.</p><p><strong>Hofit Golan</strong></p><p>Svjetski poznata influencerica uživala je krajem lipnja na Korčuli i Mljetu. U našu obalu se, rekla je, zaljubila na prvi pogled. Napravila nam je sjajnu reklamu na Instagramu...</p><p><strong>Ivy Blue, Jay Z, Knowles Beyonce</strong></p><p>Slavna obitelj na divovskoj jahti Lana plovila je srednjim Jadranom. Velika pjevačka zvijezda ovdje je sa suprugom, reperom <strong>Jay Z-jem</strong>, i kćeri <strong>Ivy Blue</strong> proslavila 39. rođendan...</p><p>Puno pažnje privukao je njihov tjelohranitelj koji je prijeteći upirao prstom preko fotoreporterima na terenu.</p><p><strong>Lily Allen</strong></p><p>Problematična britanska pjevačica prošla je pola Dalmacije u društvu djece i dečka, glumca Davida Harboura.</p><p><strong>Malek Rami</strong></p><p>Oskarovac je ovog tjedna stigao u Hrvatsku. Fotoreporteri Pixsella ulovili su ga kako se brčka u moru u Sutivanu na Braču.</p><p><strong>Neuer Manuel</strong></p><p>Iako je na papiru Nijemac, Manuel je pokazao da je, pa makar polovično, Hrvat. Posjetio je Brela, Dubrovnik, u Omišu je počastio goste u konobi, a otkrilo se i kako je zaigrao vaterpolo s olimpijskim pobjednikom Nikšom Dobudom. Potom je naišao i video njega kako pjeva poznatu hrvatsku pjesmu Marka Perkovića Thompsona 'Lijepa li si', no nije to sve što ima u repertoaru od hrvatskih pjesama. Voli i Stavrosa i Tomislava Bralića.</p><p><strong>Overeem Alistar</strong></p><p>Jedan od najboljih svjetskih boraca viđen je u Dubrovniku, a u Solinu je posjetio grob našeg Branka Cikatića...</p><p><strong>Patrick Harris Neil</strong></p><p>Sjajni ‘Barney’ prošlog je ljeta bio na odmoru s mužem i djecom. Svidjelo mu se, pa se vratio na Hvar u kolovozu...</p><p><strong>Russell D'Angelo</strong></p><p>Sjajni košarkaš Minnesote stigao je u Hrvatsku ovog tjedna. Pratiteljima na Instagramu pohvalio se kadrovima Dubrovnika.</p><p><strong>Stewart Rod</strong></p><p>Veliki glazbenik, ali i veliki šarmer, sa suprugom Penny istraživao je južnu Dalmaciju. Na odlasku je ljubio ruke damama.</p><p><strong>Tamara Ecclestone</strong></p><p>Poznata nasljednica s obitelji je istraživala Dubrovnik i njegovu okolicu. Posebno ih se dojmio otok Lokrum</p><p><strong>Uroš Umek</strong></p><p>Slavni slovenski DJ odmarao se ovog ljeta na makarskoj rivijeri. Poslije je podijelio i nekoliko fotki iz Istre na Instagramu.</p><p><strong>Vladimir Kličko</strong></p><p>Bivši boksač stigao je na Brač krajem srpnja. I on voli često nam se vratiti, a oni koji su ga upoznali tvrde da je simpatičan.</p><p><strong>Wilson Owen</strong></p><p>Još jedan od povratnika. Bio je u Dubrovniku prošlog ljeta, stigao je i ovog te je rado pozirao s gostima u restoranu...</p><p><strong>Zhosan Karina</strong></p><p>Bivša ukrajinska misica na početku ljeta odmarala se na jugu Hrvatske. Instagram joj je prepun atraktivnih fotki...</p>