Ipak je reboot: Novi film o zlim Gremlinima se i dalje snima...

Jedan od filmova koji dan danas može bez problema oduševiti publiku jest film 'Gremlini'. Film o malenim, ali opakim stvorenjima je bio prihvaćen kao mračna bajka još sredinom 80-ih kada je snimljen, a danas ga se sjećamo kao pravog klasika.

Eventualno je snimljen i nastavak, koji nije polučio osobit uspjeh, no ono što je uspio jest stvaranje kakve takve franšize.

A čim su u igri franšiza i jedan klasik, veliki studiji se ubacuju u igru. Tako je scenarist i redatelj Chris Columbus još prethodnog ljeta potvrdio kako je scenarij za treći film zgotovljen. Ne samo to, već nas je uvjeravao da je produkcijski studio Warner Bros preuzeo sve u svoje ruke.

- Ponosan sam na scenarij. Mračan je i uvinut, vidjet ćemo kako će ispast sve - rekao je tada autor o scenariju za treći film.

O samom snimanju je i onda autor bio zagonetan, to jest nije želio ništa konkretno izjaviti. Kako su u pitanju veliki novci, posve nam je i jasno zašto je tako nastupio. No od te njegove izjave pa do nedavno nismo čuli ništa o filmu. Srećom, scenarist je nedavno ipak nešto komentirao o novim 'Gremlinima'.

- Aktivno radimo na tom filmu. I definitivno će biti reboot - ustvrdio je Columbus.

Ako je to točno, treći film serijala mogao bi ignorirati događaje u drugom filmu. Ne samo to, već bismo mogli 'izgubiti' Gizma, koji baš i nije lik kakvog očekujemo u današnje doba. Na žalost, Columbus nije bio voljan pojasniti svoju izjavu.

Jedan od razloga zašto je bio tih mogao bi biti taj što Columbus više nije redatelj filma. Iako nije bilo sigurno da bi redatelj 'Sam u kući' mogao režirati, njegove druge obveze onemogućile su mu rad na tom projektu. A kako nije ništa rekao o povratku redatelja Joea Dantea, koji je režirao oba dva prva filma o gremlinima, tako to pitanje ostaje neodgovoreno.

