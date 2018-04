Ipak ju nije ostavio: Dubravku muž 'časti' odojkom i izlascima

Nakon što je krajem ožujka Dubravka Ujević Veron (46) napustila Big Brother kuću, prestala se javljati medijima, a ugasila je i neke od profila na društvenim mrežama. Fanovi reality showa ostali su 'uskraćeni' za informacije kako ju je dočekao suprug Darijan Škrbić (34) za kojeg se često pitala što misli o njezinim postupcima u kući.

- Sve bi to bilo u redu da sam ja slobodna žena, a ovako sve gledaju moj muž i obitelj. Sigurno će me zezati kad izađem van, a ja ne želim da me dočeka prazan stan. Dalje od ovoga što sada radim, neću ići - rekla je Dubravka na samom početku Big Brothera.

Foto: Instagram

Njezin bivši kolega iz showa, Luciano Plazibat (19) pohvalio se jučer kako se Slavonka vratila u 'javni život', odnosno na društvene mreže. Dvanaest godina mlađi suprug, ipak joj nije, čini se, ništa zamjerio u showu. Par se često može vidjeti u zagrebačkim kafićima na špici s društvom, a vole se 'počastiti' i odlaskom na kuglanje.

Foto: Privatni album

Dubravka se pohvalila i kako joj 'mužić', kako ga zove, doma priprema specijalitete poput odojka.

Foto: Instagram

Par je nedavno posjetio i Zagreb Auto Show gdje je bivša stanarka sjela za volan skupocjenog automobila kojeg je poželjela imati jednoga dana.

Foto: Instagram

Duda, kako su je zvali stanari, ostala je u dobrim odnosima s bivšim stanarom Lucianom koji ju od milja naziva 'ženom kobrom'.

Foto: Instagram

Diplomirana inženjerka prometa u Big Brother kući se pohvalila da je u mlađim danima bila toliko pogubna za muški rod da je jednom izazvala lančani sudar u Zagrebu.

Foto: Privatni album

- Imala sam minicu i tip se umjesto u promet, zagledao u mene. Tad sam valjda najbrže u životu hodala u štiklama jer mi je bilo jako neugodno i bila me sramota - prisjetila se Dubravka. Brak s Darijanom joj je drugi, a prije toga je imala 14 godina starijeg muža.

- Jako ga volim, super mi je jer mi je 'mlađe slađe' - rekla je Ujević Veron koja ima punu podršku supruga. Vinkovčanka nema djece, a za njima ne žali jer smatra 'da se to nekome dogodi, a nekome ne'.

Foto: Privatni album

Dubravka je u Big Brotheru s troje stanara morala glumiti obitelj, a pred kraj njezinog boravka bila je u zategnutim odnosima s lažnim mužem Marijanom Lisakom Maxom (48). Marijan je kada je vidio sliku Dubravkinog supruga Darijana donio svoj zaključak o njihovom braku.

Foto: RTL televizija

- Oženio ju je samo zbog papira - izjavio je Marijan, a Dubravka je poludjela i poručila mu da je 'jadan'.