Ipak nije potrajalo: Ljubavni krah Ornele Vištice i Jankovića

Ornela Vištica (28) nedavno je na društvenoj mreži zamolila da je nitko ništa ne pita vezano za njezin privatan život. Glumica je dramatičnom objavom zabrinula svoje prijatelje i obožavatelje, a sada je napokon otkrila što se zaista događalo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako piše časopis Gloria, baš u to vrijeme došao je kraj dvomjesečnoj ljubavnoj idili atraktivne Mostarke i chefa Mate Jankovića (39), koja je počela na setu showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj'.

Podsjetimo, Vištica i Janković prije nekoliko tjedana viđeni su u šetnji zagrebačkim Tuškancem, a prije toga dopisivali su se ispod fotografije iz showa 'Ples sa zvijezdama'. Ona je napisala da je to 'valjda prvi put da ju je uhvatila kamera, a da nije znala', a on je komentirao 'To je još zabavnije za nas'.

Foto: Bojan-Haron Markicevic

Prije Jankovića, glumica je bila u vezi s RTL-ovim direktorom fotografije Igorom Zelićem. Jankovića svojedobno su povezivali s Ivanom Nanut. Član žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj' ima sina Andreja kojeg je dobio u vezi s Ivanom Natalijom Bajaj.