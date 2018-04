Irena: 'Brak mi se raspao jer je suprug bio homoseksualac...'

Ne samo da me prevario nego je to radio svih ovih godina. Ja sam mu samo bila paravan za normalan život, dok je on od mog napravio laž, otkrila je za RTL Irena Lalin (45) o bivšem suprugu. Biograđanka će pokušati pronaći ljubav kod Denisa Rumca u showu 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL

Irena je, tvrdi, 'muku mučila' nakon devet godina braka. Činjenica da je on homoseksualac, gazila je sve Irenine bračne obveze, zavjete, odgovornost, vjeru, očinstvo, brak i prijateljstvo.

- Sam ulazak u brak, kao i ljubav, od početka su bili laž. A ja sam bila naivna i slijepa od ljubavi - kazala je Biograđanka.

Foto: Morana Lerga

Kako kaže, u brak je ušla nakon samo 15 dana veze sa svojom netom napunjenom 21 godinom, a danas na taj dan gleda kao najveću pogrešku u životu.

- Bila sam mlada, naivna i nisam to vidjela. I sada, dok se svega toga prisjećam, hvata me mučnina - rekla je Irena, koja se u show prijavila po drugi put kako bi još jednom okušala sreću i pronašla srodnu dušu.

- Prijavljivat ću se dok god ne nađem svog alfa mužjaka - kazala je Irena koja je odabrala Denisa.

Foto: RTL

Po struci je fito farmaceutski tehničar, a trenutno radi u trgovini kao prodavačica, zbog čega može zahvaliti showu.

- U životopisu sam napisala da sam bila u showu i odmah sam dobila posao. Jako sam im zahvalna što su mi pružili priliku, a kada su vidjeli kako radim, dobila sam ugovor - priča Lalin.

Dodaje kako su je i ove godine bliži prijatelji i neki mještani upitali za iskustvo u showu, a zbog nekih je dobila i dar.

- Otišla sam u optiku s ciljem da si kupim dobre naočale, a onda me prodavačica upitala jesam li to ja ona Irena koja je bila na farmi kod Vinka. Nakon što sam joj ispričala svoje iskustvo s farme, nasmijale smo se i poklonila mi je lijepu majicu - kazala je Irena.

Foto: RTL

- Ljubav, ljubav i samo ljubav. To je jedini smisao života - ponavljala je kandidatkinja i rekla kako se nada da će upoznati iskrenog i dobrog muškarca koji bi je volio takvu kakva je.

Zna raditi sve seoske poslove, a cilj joj je pronaći ljubav svog života, kako kaže, da postanu jedna duša i jedno tijelo. Za sebe govori da joj je mana što je previše iskrena, ali da joj je to u isto vrijeme i vrlina.

Irena tek kreće u avanturu kod Denisa, a hoće li ga uspjeti osvojiti, doznajte u novim epizodama 'Ljubav je na selu'.