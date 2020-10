Irena pobijedila, a Nikita ukrala show na podiju: Povela je kolo

Atmosfera je bila užarena kad sam ja izašla i povela kolo, kazala je Nikita kojoj se Irenina večera toliko svidjela da ju je nagradila čistom desetkom, baš kao i Spomenka kojoj je sve bilo odlično

<p>U najnovijoj epizodi showa 'Večera za 5 na selu' domaćica je bila <strong>Irena Softić</strong> koja je svoj meni prilagodila svačijem ukusu, a onda im je još za kraj pripremila glazbeno iznenađenje koje je sve natjeralo na ples i pjesmu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Već na samom dočeku gosti su bili oduševljeni Ireninim izgledom i gostoprimstvom, kao i lijepo uređenom okućnicom, što je sigurno bila ocjena više u njihovim mislima.</p><p>- Izgledala je kao nekakav dječak, umjetnik i vrlo mladoliko - komentirao je <strong>Željko</strong> njezin stajling, a <strong>Spomenka </strong>je bila očarana uređenjem: 'Oduševila me dekoracija stola, izgledalo je vrlo profesionalno!'.</p><p>Nakon što se ekipa smjestila za stol domaćica im je poslužila predjelo - rajčice punjene pestom te je uz to bila ponuđena veganska mozzarella i seitan.</p><p>- Predjelo je bilo jako dobro i jako ukusno. Pesto i rajčica su bili odlični - pohvalila je Spomenka, a s njom se složila i <strong>Mirjam</strong>, dok je Željku predjelo bilo prejednostavno.</p><p>Irena je za glavno jelo napravila rižoto od povrća koji je ukrasila s palačinkom složenom u obliku ruže, što je svima izgledalo vrlo lijepo i umjetnički.</p><p>- Fino sam se najela, bilo je baš interesantno - kazala je <strong>Nikita</strong>, dok se Mirjam riža nije dopala: 'Bila je bljutava i mljackasta!'.</p><p>Za desert je bila poslužena voćna salata i sorbeto od jagoda, u kojem je najviše uživala Spomenka.</p><p>- Sve mi je bilo fino, lijepo posluženo i sve sam pojela! - rekla je.</p><p>Uz desert je krenula svirka i pjesma pa se Nikita za tren našla na plesnom podiju kao glavna plesačica i pjevačica, a uskoro su joj se pridružili i ostali natjecatelji.</p><p>- Atmosfera je bila užarena kad sam ja izašla i povela kolo - kazala je Nikita kojoj se Irenina večera toliko svidjela da ju je nagradila čistom desetkom, baš kao i Spomenka kojoj je sve bilo odlično.</p><p>Mirjam je Ireni dala sedmicu jer joj je nedostajalo začina u jelu, a Željko joj je dao ocjenu 6 jer mu je kombinacija namirnica bila 'van sklada'. Tako je Irena s osvojena 33 boda prešla Željka i postala pobjednicom riječkog tjedna.</p><p>- Drago mi je da sam pobijedila iako to nisam očekivala, mislila sam da će pobijediti Željko, ali sam jako sretna - priznala je Irena za kraj.</p>