Irina je Bradleyja ostavila zbog GaGe: 'Stalno ga je optuživala'

Već nekoliko dana 'šuška' se kako se glumac Bradley Cooper (44) emocionalno udaljio od Irine Shayk (33) tijekom snimanja filma 'Zvijezda je rođena' s Lady GaGom (33). Ipak, engleski mediji javljaju kako je emotivnom odnosu ipak presudila pjevačica. Navodno, su svađe između Bradleyja i Irine bile toliko česte da glumac više nije mogao podnijeti njezin pritisak.

- Bradleyjev se odnos s Irinom počeo narušavati kad je počeo snimati s Gagom. Ona ga je više puta optužila da ju vara s njom. Izgubila je svako povjerenje u njega - rekao je izvor blizak bivšem paru za Mirror.

Manekenka se navodno osjećala ugroženo, a najteže je podnosila to što njezin suprug provodi previše vremena s GaGom. Svakodnevno je imala ljubomorne ispade, a brak im je mjesecima unazad bio u rasulu. Na pitanje hoće li nakon rastave pjevačica i glumac biti u emotivnoj vezi, izvor je odgovorio kratko:

- Nema šanse da Gaga i Cooper završe zajedno. Ne sad - zbilja su dobri prijatelji i stalno pričaju, no nije u njegovom stilu odmah uskočiti u drugu vezu. Posebno nakon svih tračeva o njima tijekom filma 'Zvijezda je rođena'. On ne bi to napravio - dodao je.

Osim što nije podnosila svakodnevno druženje, Irinu su pogađale i razne priče koje su mjesecima kružile.

Bliskost na pozornici su pravdali uživljavanjem u likove, ali neugodni osmijeh Irine koja je promatrala izvedbu govorio je da postoji nešto više. S druge strane, GaGa je u više navrata negirala ikakvu nepriličnu vezu s Cooperom, a na nedavnoj izvedbi pjesme Shallow, poručila je fanovima 'da budu ljubazni ili da od***u'.

Izvor je za People.com otkrio da je 'Bradley bio emotivno odsutan tijekom dugotrajnog snimanja' te da je par nakon završetka 'pokušao spasiti vezu, ali ona se promijenila'.