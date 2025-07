Irma iz 'Braka na prvu': Jedan momak čini me sretnijom...

Za Irmu Kesner iz 'Braka na prvu' život nakon sociološkog eksperimenta nije ništa manje zanimljiv. I dalje se druži s Franjom, priznaje da uživa u spojevima, ali i da joj je jedno lice ipak malo posebnije od ostalih.

- Čim vidim Franju, ja sam sretna. Strašno mi je drag, on je tako dobar i pametan, baš mu se divim oko puno stvari. Stvarno smo slični, lako se razumijemo i iste lude i pametne ideje nam padaju na pamet - rekla je Irma za RTL.hr.

Foto: RTL

Osim njega, čuje se sa Silvijom.

- S dragim mojim prijateljima šašavcima Igorom, Stjepanom i Emom se uvijek rado podružim jer je to smijeh od jutra do sutra i čujem se ponekad s Jeannette koja je daleko u Francuskoj, no samo sam s Franjom i Silvijom bliska - dodala je.

Foto: RTL/Privatni album

A ljubav?

- Ima i nema. Zovu me na spojeve na koje tu i tamo pristanem, jako je to slatko kao aktivnost, malo flerta, malo razgovora, doznaš nešto novo, odeš doma sretan nakon socijaliziranja sa zanimljivom osobom. Želim se još družiti s jednim momkom, čini me sretnijom od drugih, no zasada ostajem slobodna, uživam u ljetu i dajem si vremena - istaknula je Irma.

Kad je riječ o ljetu, plan je jasan.

- More, more, more, more. Plan je biti slana i tamna maksimalno. Radim na jednom projektu nekoliko sati tjedno, ostatak sam s dragim ljudima. Tražim stalni posao, ali se molim da ga ne nađem do devetog mjeseca. Tako mi je lijepo biti opet u Hrvatskoj i uživati u našem vrućem ljetu. Živjela domovina - zaključila je Irma Kesner.

Foto: Instagram