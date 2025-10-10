Obavijesti

NOVI POČETAK

Irma iz 'Braka na prvu' otkrila je trik za besplatna putovanja: 'Idem kod slavnog umjetnika!'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: RTL/Privatni album

Sudionica popularnog realityja seli se na jug Italije. Tamo će zimu provesti u kući slavnog umjetnika, a u zamjenu za malu članarinu će volontirati

Irma Kesner iz 'Braka na prvu' na društvenim mrežama je podijelila zanimljive planove za nadolazeće mjesece. U videu na TikToku otkrila je kako uskoro kreće na zimsko putovanje koje će joj, kako je rekla, omogućiti da istraži svijet na potpuno drugačiji način. Usto, naglasila je kako je uspjela otkriti platforme koje joj omogućuju princip besplatnih putovanja po svijetu

- Prijaviš se na 'WWOOF', 'Workaway', 'Worldpackers' i za malu članarinu se prijavljuješ na razne lokacije kao neke škole, udruge, farme i za par sati volontiranja dnevno dobivaš smještaj i hranu.Trenutačno sam u Hrvatskoj, poslije toga idem provesti zimu na jug Italije. Živjet ću u kući nekog slavnog umjetnika koji ima masline. Treba mu pomoć s nekim velikim artističkim projektima i za to ću dobiti smještaj u njegovoj prekrasnoj kući kraj Barija u Italiji. Svijet je veliko mjesto, istražite ga - istaknula je Irma, kojoj su se u komentarima javili brojni obožavatelji. 

@iiiirrrmma #woofing #workaway #worldpackers ♬ original sound - Irma Ks

'Lijepo mi je ovo sa Italijom, nadam se da će biti tako bajkovito! Čuvaj se Irmice', 'Sretno ljepoto', pisali su joj. 

Podsjetimo, u showu su eksperti najprije spojili Franju i Kristinu, no njihov odnos nije potrajao. Tijekom zadatka zamjene supružnika Franjo su ga stručnjaci spojili s Irmom, s kojom je ostao u prijateljskim odnosima i nakon završetka eksperimenta.

Foto: Instagram

