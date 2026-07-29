Irski glazbenik i Oscarovac poginuo u prometnoj na motoru

Glen Hansard, oskarovac, glazbenik i glumac, poginuo je u srijedu u prometnoj nesreći na motociklu u Irskoj. Imao je 56 godina.

Glazbenik je poginuo u slijetanju sa ceste na području četvrti Lucan u zapadnom Dublinu, oko 4:30 ujutro, piše The Irish Times. Njegovu smrt potvrdila je njegova menadžerska kuća ATC Management.

- Slomljena srca objavljujemo da je Glen Hansard preminuo u ranim jutarnjim satima nakon prometne nesreće u Dublinu. Glenova obitelj duboko je potresena i shrvana ovim tragičnim gubitkom te moli za privatnost u ovom iznimno teškom razdoblju. Obitelj je zahvalna na podršci koju je primila te želi zahvaliti hitnim službama koje su intervenirale na mjestu nesreće - stoji u priopćenju.

Glazbenik i glumac, koji je bio oženjen i otac jednog djeteta, živio je između svog doma u irskom Kildareu i Helsinkija, rodnog grada svoje supruge, pjesnikinje Maire Saaritse. Hansard je glumio Outspana Fostera u filmu 'The Commitments' iz 1991., koji je režirao Alan Parker prema prvom romanu Roddyja Doylea, dok je istodobno gradio glazbenu karijeru, najprije s bendom 'The Frames', zatim u duu 'The Swell Season', a kasnije i kao samostalni izvođač.

Foto: GARY HERSHORN/REUTERS

Najveći uspjeh ostvario je osvojivši Oscara 2008. za pjesmu 'Falling Slowly', koju je napisao s Markétom Irglovom, svojom glazbenom partnericom iz dua 'The Swell Season'. Pjesmu su izveli u filmu 'Once' u kojem su oboje glumili.