Iscurili detalji Bezosove svadbe: Lauren potpisala predbračni, a na slavlje su zvali čak i Trumpa!

Milijarder Jeff Bezos i njegova odabranica napokon su odredili mjesec za glamurozno vjenčanje. Brojni izvori pretpostavljaju da će vjenčanje biti veličanstvena romansa u Veneciji krajem lipnja, navodi DailyMail.

Ne čudi kako se očekuje glamurozna zabava budući da je 2023. godine drugi najbogatiji čovjek nqa svijetu zaprosio svoju buduću suprugu Lauren Sanchez s dijamantnim prstenom vrijednim više od 2 milijuna eura. Bivša novinarka bila je očarana prstenom, ali prije nego što uplovi u bračne vode s milijarderom, morala je potpisati predbračni ugovor.

Foto: Doug Peters

Sanchez je otkrila kako kako je već odabrala vjenčanicu koju je dizajnirao Oscar de la Renta uz pomoć modne ikone i urednice Voguea Anne Wintour.

Modna urednica već je surađivala sa Sanchez pri odabiru haljine za Met Gala bal. Haljina nije bila njezin uobičajen stil, ali barem nije naišla na toliko negativnih komentara kao modna kombinacija Alexandera McQueena na inauguraciji Donalda Trumpa gdje joj je grudnjak natkriven sakoom bio u prvom planu.

Foto: Reuters/Profimedia

Na luksuznom vjenčanju očekuju se mnoge poznate osobe poput Donalda Trumpa, koji je bliski prijatelj Bezosa, glumca Leonarda DiCaprija, milijardera Billa Gatesa i američke voditeljice Oprah Winfrey.

Bivša novinarka, također ima slavne prijatelje pa tako se na vjenčanju očekuje i Kim Kardashian i njezina majka Kris Jenner, pjevačica Barbra Streisand, jordanska kraljica Rania i naravno Anna Wintour, a uz navedene goste očekuju se mnogi drugi slavni i bogati uzvanici.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE

Nagađa se da će ulogu na vjenčanju imati i Bezosova jahta koja je zaručnicima itekako posebna budući da je na njoj Bezos zaprosio Sanchez. Jahtom bi mogli prevoziti uzvanike, ali mogla bi im poslužiti čak i za održavanje obreda. Inače, Bezosova jahta vrijedi više od 450 milijuna eura, a ujedno je i najveća jahta s jarbolom ikad izgrađena, duga 127 metara.

Zbog regulacije koju diktira grad, Bezosova jahta prevelika je te mogla bi ploviti samo područjem koje nije toliko očaravajuće. Zbog toga mnogi misle kako će se vjenčanje održati u jednom od luksuznih hotela gdje za jedno noćenje morate izdvojiti minimalno 3 tisuće eura.

Moguće je da Bezos i Sanchez odaberu glamurozni hotel Aman izgrađen u 16. stoljeću, u kojem su se 2014. godine vjenčali George Clooney i odvjetnica Amal. Supružnici su tamo imali privatnu simboličku ceremoniju, a sljedeći dan otišli su na potpisivanje potrebnih papira na civilnoj ceremoniji koju je vodio gradonačelnik u gradskoj vijećnici Ca' Farsetti iz 14. stoljeća.

Strani mediji nagađaju da će svadba Bezosa i Sanchez nadmašiti raskošnu svadbu Clooneya i Amal. Iako su i tada bili slavni uzvanici poput Cindy Crawford, Matt Damon i Emily Blunt, ovogodišnji uzvanici i novčani iznos podigao je vjenčanje ljestvicu više, čineći Clooneyjevo vjenčanje 'skromnijim'.

Foto: Instagram / PROMO

- Lauren je najdarežljivija, najvelikodušnija osoba koju ste ikada upoznali... Nikada ne propušta rođendan. Mreža ljudi kojima poklanja rođendane je ogromna. I to je samo mali primjer - rekao je Bezos za CNN, prenosi DailyMail.

A riječi hvale za Bezosa imala je i Sanchez u jednom intervju: "Tako je sretan, inspirira me svaki dan. On me svaki dan čini boljom osobom. On je čovjek s najviše ljubavi kojeg poznajem."