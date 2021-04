Ovo je baš fora, čak je udobno, rekla je, ležeći u gepeku, mlada kandidatkinja Samanta koja se trenutno nalazi na farmi Nevena Landeka.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' pale su i strastvene scene, a glavne uloge preuzeli su Neven i Samanta.

Kako bi izmijenili koji poljubac ušli su u prtljažnik automobila.

Gepek Majstor Neven nije gubio vrijeme. Odmah je strastveno poljubio Samantu koja je ostala iznenađena njegovim postupkom.

- Iz čistog mira me poljubio u gepeku, nisam se ni nadala. Poseban je doživljaj ljubiti se u gepeku, to još nisam probala. To je posebna vrsta romantike - rekla je Samanta nakon strastvenih poljubaca.

Kandidatkinja je ovo novo iskustvo svima preporučila, a Neven je otkrio da se dobro ljubi. Sada će mu još teže pasti odluka o tome koju će djevojku izbaciti s farme.