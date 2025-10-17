Isklesani torzo i uživanje! Luka Nižetić o putu Grčku: 'Čudesna je, ali Hrvatska je ispred svega'

Luka Nižetić ima pune ruke posla. Osim što vodi restoran na Visu, glazbenik je itekako aktivan na domaćoj sceni te je baš prije nekoliko tjedana objavio novi singl "Pomalo". Ipak, uvijek se nađe vremena za odmor, a prije nekoliko dana je posjetio Grčku te je na svom Instagramu objavio fotografije s predivnog putovanja.

- Bio sam prvenstveno na odmoru, ali se, kao i obično, nekako spontano sve spojilo, i gušt i posao. U Ateni sam se našao s ekipom modnog grčkog brenda Dante, koji mi već dvije godine šalje njihovu fenomenalnu odjeću. Otišao sam do njihovog dućana, napokon upoznao vlasnika, vidio kako rade, kako razmišljaju o dizajnu, materijalima, usput i večerao s pogledom na Akropolu, a poslali su mi odmah nekoliko genijalnih komada za Hrvatsku. Ipak pravi razlog puta bio je da se maknem, da se malo ispušem, resetiram i jedem od jutra do mraka. Grčka mi se činila kao savršeno mjesto za to, dovoljno daleko da osjetiš promjenu i doživiš egzotiku, a opet blisko po duhu i mentalitetu - kaže nam Luka. Pitali smo ga i što je sve posjetio te bi li Grčku preporučio obožavateljima.

- Grčka me oduševila. Nosi jednu posebnu toplinu i opuštenost, ljudi su vrlo srdačni, a hrana je, boli glava. Ne znam gdje sam bolje jeo, evo iskreno. Toliko je bilo dobro da bi jeo šesnaest puta dnevno da sam mogao. Bio sam na Naxosu i na Mykonosu. Naxos mi je bio pravo otkriće. Mirniji je, manje turistički, za razliku od Mykonosa, s malim tavernama na svakom koraku, prekrasnim pješčanim plažama te prekrasnim malim seocima razbacanim po cijelom otoku. Ipak najljepši trenutak je uspon na mt. Zeus i pogled s vrha na more i otoke. Oduzima dah. Mykonos je, naravno, potpuno druga energija, više glamur, partiji i skupi hoteli. Ali kad se makneš iz centra, otvori se jedno drugo lice otoka, mir, prekrasan krajolik, plaže i more su kao izmišljeni. Na Mykonosu je taman odličan omjer partijanja i uživanja na plažama gdje ne moraš sresti nikoga ako ne želiš - priča glazbenik.

- Definitivno bih svima preporučio Grčku, ali u post sezoni. More je i dalje toplo, sve je još otvoreno, manje su gužve, čekanja, a i cijene su sigurno niže. Koji god otok izaberete, nećete fulati - zaključio je Nižetić. Na pitanje koja zemlja ima ljepšu obalu - Grčka ili Hrvatska, iskreno je odgovorio.

Foto: Luka Nižetić/Instagram

- Nezahvalno pitanje. Hrvatska je uvijek moj no. 1 jer sam i emotivno vezan za svoju zemlju i automatski je gledam drugim očima. Grčka je prekrasna, to se ne može osporiti. Ima tisuće otoka, povijest koja te ostavlja bez daha i more koje ima neku kristalnost koja je stvarno neviđena, ali meni je ipak Hrvatska ispred svega. Ne samo zato što je moja, nego zato što ima tu autentičnost, tu neku sirovu ljepotu. Naša obala nije “uredna” u onom turističkom smislu, ona je živa, nepredvidiva. Dakle, Grčka je čudesna, ali Hrvatska je moja - zaključio je Luka.

Glazbenik voli putovanja i svaki slobodni trenutak "pobjegne" negdje te o svemu fanove obavještava na društvenim mrežama. Ni ovoga puta nisu nedostajali komentari o njegovoj isklesanoj figuri s fotografija na plaži.

Pjesmu "Pomalo" koju je objavio prije nekoliko tjedana napisao je sam glazbenik, a koliko je singl dobro prihvaćen dokazuje i činjenica da je ovoga tjedna treća najemitiranija pjesma u domaćem eteru po analizi liste HR Top 100.

- Pjesma je nastala prošlog ljeta u Komiži, mjestu koje ima posebno značenje u mom životu i s kojim sam neraskidivo povezan. Upravo sam ondje pronašao inspiraciju za tekst i melodiju koji savršeno dočaravaju osjećaj slobode što ga donosi život na otoku. Pomalo nije samo usputna riječ ili pozdrav, to je mentalitet, te istovremeno podsjetnik da je u ovom kratkom životu najvažnije stati, udahnuti i osjetiti trenutak. Pjesmu sam napisao kao osobnu mantru koju svatko može prepoznati u svojoj svakodnevici – bilo da je uz more ili usred gradske vreve - otkrio je Luka.