'Iskreno, bez lažne skromnosti, očekivala sam ulazak u finale'

Makedonka Lina Pejovska (16) oduševila je žiri svojim glasom, ali i stasom. Do velikog finala uspjela je dogurati bez poteškoća, a priznaje da ništa manje nije niti očekivala. Svoje obrade glazbenih hitova redovito diže na YouTube, a neke cover pjesme pregledane su više od dva milijuna puta. Za pet godina vidi se na pozornici kao slavna pjevačica, a nada se da će nakon toga ostvariti i svjetsku karijeru.

Foto: RTL

Kako ste se odlučili prijaviti u show 'RTL Zvijezde - ljetni hit'?

Ovaj show mi je bio uvertira zbog koncepta u kojem se pjevaju brže pjesme. Iskreno, volim balade, ali to ne znači da isto tako ne pjevam i veselije pjesme. To je bio jedan od glavnih razloga zbog kojeg sam se prijavila u show, a također htjela sam i da me upozna hrvatska publika.

Koliko dugo se bavite pjevanjem? Tko Vam je uzor na domaćoj sceni?

S pjevanjem sam počela kada sam napunila 14 godina. Moram se pohvaliti da već imam tri pjesme, a iskustvo sam stekla nastupima na festivalima na kojima sam i osvajala nagrade. Kada je neko natjecanje, prijavim se jer sam osoba natjecateljskog duha. Uzor mi je Toše Proeski. Uz njegove pjesme sam 'rasla'.

Foto: Privatni album

Je li postoji trema prije odlaska na pozornicu? Tko Vam je najveća podrška?

Nikada nemam tremu prije nastupa. Postoji samo onaj pozitivni adrenalin. Najveća podrška mi je obitelj, a moram istaknuti svoju sestru bez koje nikuda ne idem. Ona je moja sreća.

Što nikada ne biste napravili zarad uspješne glazbene karijere?

Sigurno ne bih uradila nešto što bi mi naštetilo. Ne bih uradila nešto što ne želim. Uvijek radim ono što smatram da je najbolje za mene.

Foto: Privatni album

Po čemu ćete pamtiti sudjelovanje u showu?

Ovaj show ću sigurno pamtiti po dobrim ljudima koji su sudjelovali u njemu. Normalno, sretna sam što sam upoznala ovoliko divnih, mladih, budućih pjevača.

Jeste li očekivali da ćete dogurati do finala? Kako ste proslavili ulazak u veliko finale?

Moram priznati, bez lažne skromnosti očekivala sam ulazak u veliko finale. Eto, desilo se. Manje mi je važno što će biti dalje. U finale uvijek ulaze najbolji.

Foto: Privatni album

Koji savjet žirija Vam je bio najdraži?

Svi savjeti su uvijek dobrodošli. Prihvatim svaku kritiku koja je konstruktivna. Svako ima svoju ukus, mišljenje i stav i to poštujem.

Na što biste potrošili novac kada bi osvojili glavnu nagradu?

Ne razmišljam baš o tome pa stoga i nemam odgovor. Vjerojatno bi to bilo ulaganje u novu pjesmu i spot.