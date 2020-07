TMZ pi\u0161e kako su Kim i Meek demantirali preljub, a \u010dlanovi obitelji Kardashian su zabrinuti jer Kanye boluje od bipolarnog poreme\u0107aja.\u00a0Prije \u010detiri godine pjeva\u010d je hitno zavr\u0161io na psihijatriji i otada je povremeno pio lijekove. Kim je u vi\u0161e navrata rekla kako ga tablete mijenjaju i da ih zato ne pije redovito.\u00a0

<p>Reper <strong>Kanye West</strong> (43) početkom tjedna na Twitteru je napisao kako se već dvije godine želi razvesti od svoje supruge <strong>Kim Kardashian</strong> (39). Na takvu odluku naveo ga je njezin sastanak s reperom <strong>Meekom Millom</strong> (33) u hotelu Waldorf.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji West</strong></p><p>Navodno su razgovarali o reformi sudstva, koju Kim želi provesti, ali u tu priču Kanye očito ne vjeruje već se želi rastati. Portal TMZ došao je do fotografije tog susreta. Na njoj se vide Kim i Meek, no ne u hotelskoj sobi. Bili su na ručku s filantropkinjom <strong>Clarom Wu Tsai</strong>.</p><p>Fotografiju možete pogledati <a href="https://www.tmz.com/2020/07/23/kim-kardashian-meek-mill-public-meeting-kanye-jealous-prison-reform/" target="_blank">ovdje</a>.</p><p>Meek je prethodno dao naslutiti kako su Kanyeove objave o preljubu laž te je na društvenim mrežama napisao 'Ovo je sra*e'. </p><p><a href="https://www.tmz.com/2020/07/23/kim-kardashian-meek-mill-public-meeting-kanye-jealous-prison-reform/" target="_blank">TMZ</a> piše kako su Kim i Meek demantirali preljub, a članovi obitelji Kardashian su zabrinuti jer Kanye boluje od bipolarnog poremećaja. Prije četiri godine pjevač je hitno završio na psihijatriji i otada je povremeno pio lijekove. Kim je u više navrata rekla kako ga tablete mijenjaju i da ih zato ne pije redovito. </p><p>Američki mediji pokušali su doći do Kim i do njenih odvjetnika, ali ona je odlučila ništa ne komentirati oko ovog slučaja. S druge strane, njeni je pratitelji preklinju na društvenim mrežama da im otkrije sve što se dogodilo jer su uznemireni. Kim i Kanye jedan od najmoćnijih parova u svijetu showbiza već nekoliko godina.</p><p> </p><p> </p><p> </p>