Ispod perike krila se potpuno drugačija Dolly Parton: Uvijek je iskreno govorila o zahvatima

Dolly Parton, legendarna country pjevačica koja je preminula u 81. godini, bila je sinonim za platinaste, natapirane frizure, blještave kostime i osmijeh koji osvaja generacije. Njezina pojava je spektakl, pomno izgrađena fasada koja je postala neodvojivi dio njezina brenda. Ipak, iza te grandiozne scenske persone krila se žena koju obožavatelji na ulici često nisu prepoznavali, žena čija je najveća vrlina bila upravo iskrenost o vlastitoj "umjetnosti".

Visoka kosa postala je centralni dio teatra Dolly Parton, jednako važna kao šljokice na haljinama ili duhovite opaske između pjesama. Na pitanje koliko joj vremena treba da sredi frizuru, njezin odgovor, prožet karakterističnim humorom, postao je legendaran.

​- Ne znam, nikad nisam tamo! - rekla je jednom prilikom za Vice.

Rješenje za uvijek savršenu frizuru pronašla je u perikama. "Tako nikad nemam loš dan s kosom", objasnila je. Njezina kolekcija narasla je do te mjere da se šalila kako broji 365 komada, po jednu za svaki dan u godini. Ovu je naviku razvila još u ranim danima karijere, tijekom nastupa u emisiji "The Porter Wagoner Show" kasnih šezdesetih.

Foto: Mario Anzuoni

"Uvijek sam nosila visoke pete i kosu visoko koliko god sam mogla. Čim sam si mogla priuštiti umetke i perike, željela sam ih. Bile su praktične, a i moja prirodna kosa nikad nije htjela raditi točno ono što sam ja zamislila", napisala je u svojoj knjizi "Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics". Inspiraciju za glamurozni izgled, kako je priznala, pronašla je kao tinejdžerica listajući kataloge Frederick's of Hollywood, sanjareći da izgleda poput filmskih zvijezda.

Pravo lice ispod glamura

Ipak, rijetke crno-bijele fotografije s početka njezine karijere, snimljene prije proboja s Porterom Wagonerom, prikazuju potpuno drugačiju Dolly. Na njima se vidi skromnija djevojka s vlastitom, prirodnom kosom, tek lagano natapiranom za volumen, bez drame koju su kasnije postizale njezine perike.

No, posljednjih godina, pjevačica je povremeno dopuštala javnosti da zaviri iza te zavjese. U nekoliko televizijskih intervjua i na dobrotvornim događanjima pojavila se bez svoje zaštitne plave grive, otkrivši elegantnu, valovitu kosu do ramena, srebrno-sive boje.

Foto: Lucy Nicholson

Reakcije obožavatelja bile su iznimno pozitivne. Društvene mreže preplavili su komentari hvale za njezinu iskrenost i hrabrost, slaveći njezinu autentičnost. Ova drastična razlika u izgledu često je značila da je obožavatelji ne bi prepoznali u svakodnevnim situacijama. Parton je ispričala anegdotu o pokušaju božićne kupovine, kada se prerušila tamnom perikom i drugačijom šminkom, no grupa djece prepoznala ju je čim je progovorila. "Moj glas je prepoznatljiv kao i moj izgled", zaključila je.

'Ako se nešto vuče, ja ću to popraviti'

Otvorenost je ključna riječ za razumijevanje fenomena Dolly Parton, a nigdje to nije bilo očitije nego u njezinom stavu prema estetskoj kirurgiji. Dok mnoge zvijezde izbjegavaju tu temu, Dolly je o njoj govorila s humorom i bez zadrške. Njezina poznata filozofija sažeta je u jednoj rečenici.

​- Ako nešto visi, landara ili se vuče, ja ću to uštipnuti, usisati ili počupati - izjavila je za The Guardian.

Foto: Mario Anzuoni

Priznala je brojne zahvate tijekom godina: od povećanja grudi, operacije očnih kapaka, nosa i brade, do redovitog korištenja botoksa i filera. "Ljudi me pitaju kako ostajem tako mlada. Kažem im: dobro osvjetljenje, dobri liječnici i dobra šminka", često ponavlja. Za nju to nikada nije bila stvar taštine, već osjećaja ugode u vlastitoj koži.

U svojoj autobiografiji "Dolly: My Life and Other Unfinished Business" napisala je: "Radila sam to i radit ću opet kada mi nešto u ogledalu ne bude izgledalo kao da pripada Dolly Parton." Smatra da je to poput održavanja trkaćeg konja ili izložbenog psa; nije željela izgledati kao "radni konj", kako se sama opisala.

Autentičnost kao temelj brenda

Paradoksalno, upravo je ta kombinacija umjetnog izgleda i brutalne iskrenosti bila temelj njezine autentičnosti. Parton je bila svjesna slike koju projicira i uživa u igri između stvarnosti i iluzije.

​- Mislim da postoji malo magije u činjenici da sam ja tako stvarna, a istovremeno izgledam tako umjetno - rekla je jednom.

Njezin pristup ljepoti najbolje je sažela njezina uloga Truvy Jones u filmu "Čelične magnolije", gdje je izgovorila kultnu rečenicu: "Ne postoji nešto poput prirodne ljepote." U svijetu Dolly Parton, nije bilo važno što imate, već što od toga napravite. Bilo da se radi o perikama koje joj daju samopouzdanje na pozornici, šminki koja naglašava njezin glamur ili estetskim zahvatima koji joj pomažu da se osjeća dobro, sve je to dio alata kojim gradi sebe. Umjesto da naruši njezin status, ova otvorenost ga je samo ojačala, povezujući je s publikom na ljudskoj razini i učvrstivši njezin legat kao ikone zabave, ali i ljubavi prema sebi.

*uz korištenje AI-ja