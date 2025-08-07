Obavijesti

NENAMJERNA OMAŠKA

Isprika Emanueli Sain zbog objavljene fotografije


Foto: Veronika Miloševski/24sata

Redakcija 24sata ispričava se Emanueli Sain, koja se nakon objave mailom javila redakciji jer se nalazi na spornoj fotografiji, zbog nenamjerne omaške i objave u pogrešnom kontekstu.

U članku Objava za Thompsonov koncert u Sinju nasmijala sve: 'Dečka više nemam, ali svejedno idem', objavljenom 30. srpnja na portalu 24sata, kao ilustracija objavljena je fotografija s ranijeg Thompsonova koncerta u Zagrebu. Redakcija 24sata ispričava se Emanueli Sain, koja se nakon objave mailom javila redakciji jer se nalazi na spornoj fotografiji, zbog nenamjerne omaške i objave fotografije u pogrešnom kontekstu.

