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PRVO DIJETE

Ispunila mu se stara želja: Luke Wilson (54) i njegova 30 godina mlađa partnerica dobili kćer

Piše Magdalena Mucić,
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Ispunila mu se stara želja: Luke Wilson (54) i njegova 30 godina mlađa partnerica dobili kćer
Outlaws and Angels premiere - Los Angeles | Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
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Zvijezda filma Old School (54) i njegova 24-godišnja partnerica, predstavili su djevojčicu kolegama glumcima na eventu povodom njegove nadolazeće Netflixove serije 'The Hawk', u resortu u Kaliforniji.

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Luke Wilson i njegova djevojka Kendall Yates dobili su svoje prvo zajedničko dijete. Zvijezda filma Old School (54) i njegova 24-godišnja partnerica viđeni su kako nose bebu u nosiljci na eventu povodom njegove nadolazeće Netflixove serije 'The Hawk', u resortu u Kaliforniji.

Izvor je za Page Six rekao da je par na događanju predstavio svoju prinovu – djevojčicu – kolegama glumcima i ostalim uzvanicima.
Zvijezda filma 'Plavuša s Harvarda' još je 2007. godine u intervjuu za People govorio o želji da jednog dana postane otac.

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- Nemam djevojku, ali ne bih imao ništa protiv da je imam. Definitivno želim djecu u nekom trenutku - rekao je tada. Wilson i Yates uglavnom svoju vezu drže podalje od očiju javnosti, no u vezi su najmanje od 2023. godine. Prvi put su zajedno fotografirani u siječnju te godine, kada su snimljeni u šetnji plažom s Wilsonovim psom.

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