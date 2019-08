Iste su: Kate i Lila Moss su kao sestre, a razlika je 29 godina...

Britanski supermodel i jedna od najuspješnijih manekenki svih vremena, Kate Moss (45) i dalje je aktivna u svijetu modelinga, a u rujnu 2016. godine otvorila je i svoju agenciju 'Kate Moss Agency'. Moss je nedavno na društvenim mrežama agencije objavila fotografiju svoje kćeri Lila Grace Moss (16) koja neodoljivo podsjeća na majku.

- Predivna je. Lila izgleda baš kao i ti kad si bila mlada - samo su neki od komentara ispod fotografije. Lila je prošle godine potpisala ugovor s agencijom te objasnila kako se od djetinjstva vidjela u svijetu modelinga.

- Uvijek je postojao interes jer sam taj svijet gledala od malih nogu. Kad sam odradila svoje prvo snimanje, shvatila sam da sam uživala i da želim još. Mislim da je ispalo dosta dobro - rekla je Lila Moss u intervjuu za Allure i dodala kako se nekih savjeta majke i dalje pridržava.

Foto: Zabulon Laurent/ABACA/PIXSELL

- Uvijek mi savjetuje da nosim prirodan make up i da uvijam trepavice. Svima je to pomalo zastrašujuće ali to radim svaki dan zbog nje - izjavila je. Bez obzira što je tek na početku svoje karijere, Lila je u proteklih godinu dana postala zaštitno lice brenda 'Marc Jacobs Beauty'.

- Kad sam je upoznao, imala je samo šest godina, jak karakter, držanje i ljepotu. Kad sam je vidio sljedeći put, nakon tri godine, njezina osobnost bila je još dinamičnija - komentirao je Marc Jacobs.

Kate se 2005. našla usred skandala kada su u javnost procurile fotografije na kojima uvlači kokain u nos. Brojni britanski tabloidi su izvještavali o njezinoj ovisnosti za koju su neke krivili pjevača Petea Dohertyja (40). On je bio poznat po uporabi heroina i ostalih droga. Britanski mediji su tvrdili kako će Moss skandal uništiti manekensku karijeru, no to se nije dogodilo.

- Nikad u životu nisam uzela heroin. Prodavale su se majice s natpisom 'Kate je narkomanka', događale su mi se užasne stvari. Došlo mi je da kažem sama sebi, možda bolje da si stvarno na heroinu - ispričala je Moss.

