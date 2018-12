Istraživanje otkrilo: Glavni lik u 'Prijateljima' je Ross Geller

Kultna serija 'Prijatelji' prati radnju šest prijatelja - Phoebe, Rachel, Chandlera, Joeya, Rossa i Monice, a svaki obožavatelj ove serije ima svojeg omiljenog lika. Iako se do sad smatralo kako svih šest likova dijele glavnu ulogu, analitičar Yashu Seth otkrio je nešto posve drugo. Nakon što je pogledao epizodu 'The One With Ross' Tan' desete sezone, Yashu je odlučio malo bolje analizirati američku seriju.

Foto: IMDB

- Nisam mogao dobiti stvarno vrijeme prikazivanja i govora likova, ali mislim da je broj izgovorenih redaka dovoljan za realnu procjenu - rekao je Seth.

Skinuo je transkripte svih epizoda i sezona, a zatim napravio analizu sadržaja serije. Istraživao je broj izgovorenih rečenica, broj pojavljivanja i broj samostalnih pojavljivanja u scenama kako bi vidio koji od šest likova se najviše pojavljuje u seriji te zaključio kako Ross uvjerljivo vodi, a vrlo blizu mu se nalazi Rachel. Naime, Ross i Rachel imaju više od 9000 izgovorenih rečenica, dok najmanji broj, njih manje od 7000 ima Phoebe.

- Broj pojedinačnih scena može biti također dobar odgovor na ovo pitanje. U njima svakako vodi Ross, dok se Joey nalazi na drugom mjestu - objasnio je Seth.

Obožavatelji su ljuti na takvu analizu Setha. Smatraju da ona nije točna te da se svi glumci imaju jednaku zaslugu za uspješnost serije, iako svaki obožavatelj ima svog favorita.

