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LJETNO SLAVLJE

Iva Ajduković nakon Amerike s kćeri proslavila osmi rođendan

Piše 24sata,
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Iva Ajduković nakon Amerike s kćeri proslavila osmi rođendan
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Foto: Matija Lipar

Pjevačica je bila u Americi gdje je u fan zoni pjevala za hrvatske navijače, a nakon povratka otputovala je s kćeri

Admiral

Nakon povratka iz SAD-a, gdje je pjevala hrvatskim navijačima u FIFA Fan zoni na Svjetskom nogometnom prvenstvu, pjevačica Iva Ajduković prve slobodne dane odlučila je posvetiti svojoj obitelji.

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Foto: Privatni album

Sa svojom kćeri Luce uputila se u Biograd na Moru, gdje je djevojčica proslavila svoj osmi rođendan. Dan su provele u zabavnom i aqua parku.  No, ono što je trebao biti običan obiteljski izlet pretvorilo se u posebno iznenađenje. Tamo je djevojčica dobila i tortu što je dodatno uljepšalo njihov dan.

Bio je to lijep predah za Ivu Ajduković nakon iznimno uspješnog razdoblja. Nedavno joj je za dlaku izmakla pobjeda u popularnom showu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je svojim nastupima osvojila simpatije publike, a ovih je dana predstavila i novu pjesmu "Sebična ljubav", koja je naišla na vrlo dobre reakcije publike.

Foto: Matija Lipar

Uz glazbene uspjehe, mnogi su primijetili i veliku fizičku transformaciju pjevačice. Posljednjih mjeseci izgubila je čak 22 kilograma zahvaljujući promjeni prehrambenih navika. Odlučila se za vremenski ograničenu prehranu, obroke konzumira između 10 i 18 sati, iz jelovnika je gotovo u potpunosti izbacila slatkiše, dok si povremeno ipak dopusti kruh. Jedino čega se nije željela odreći jest malo šećera u jutarnjoj kavi.

Fotografije s Lucine rođendanske proslave brzo su privukle pozornost na društvenim mrežama, a osmijeh Ivine mezimice bio je najbolja potvrda koliko joj je ovo iznenađenje značilo.

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