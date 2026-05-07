Iva Ajduković u Tvoje lice zvuči poznato stiže kao Ruslana, a Lovro kao Damiano David

Jubilarna deseta sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju stiže s desetom epizodom, a kako se veliko finale sve više približava i do kraja su ostale još samo četiri emisije, napetost dodatno raste. Pred kandidatima je osam novih transformacija koje traže potpunu predanost i sigurnost na pozornici, a ove nedjelje gledatelje očekuju brojne imitacijske poslastice.

U ulogu jednog od najvećih regionalnih glasova ulazi David Amaro koji će utjeloviti Halida Bešlića.

- Nije lako ući u Halida jer je on veliko ime i veliki glas, nije to uopće lak zadatak. Želim na pravi način počastiti njegovo ime. Pripreme su tekle tako da sam se stvarno uživio u njegov svijet, cijeli tjedan slušam njegove pjesme, iako ga i inače slušam, sada sam se baš religiozno posvetio tome. Dat ću sve od sebe da uđem u njegov lik - poručuje Amaro.

Foto: Luka Dubroja

Laura Sučec objeručke preuzima karakter Jasne Zlokić.

- Čula sam od ljudi koji je osobno poznaju da je luda u pozitivnom smislu i jako posebna žena. Nadam se da ću barem u toj energiji biti srodna s njom, da ćemo se nekako spojiti i da će to na kraju stvarno zvučati kako treba - kaže Laura.

U ekscentričan i razigran svijet ulazi Nora Ćurković koja će utjeloviti Chappell Roan.

- Ona je dosta ekscentrična, ali baš zato mislim da ju je i lakše imitirati. Cijela je u nekim pozama i pokretima i imam osjećaj da mi je to sjelo. Ima i koreografije, možda ne toliko zahtjevne, ali ima dosta skakanja i visokog pjevanja. Bit će izazovno, ali stvarno se veselim nastupu - priznaje Nora.

Nakon pobjede u prošloj epizodi, Ivu Ajduković čeka zarazna energija atraktivne Ruslane.

- Ruslanu slušam od malih nogu i užasno se veselim ovoj transformaciji i nastupu, pogotovo toj njenoj ludoj odjeći i energiji. Prezadovoljna sam i pripreme su stvarno lagano tekle jer imam odlične mentore s kojima mi je sve opušteno i lijepo - otkriva Iva.

Lovro Juraga nakon urbanog izričaja Senidah sada ulazi u lik Damiana Davida iz grupe Måneskin.

- On je jako prpošan i energičan, bilo je jako zanimljivo pripremati se za njega. Otkad su se pojavili na Eurosongu, ta energija mi se baš svidjela i jedva čekam taj nastup - kaže Lovro.

Veliki vokalni izazov čeka Doru Trogrlić koja će utjeloviti Željka Joksimovića.

- Ovoj transformaciji sam pristupila štreberski kao i svakoj, ali moram priznati da mi je ovo možda i najteža transformacija u showu. Njegovu boju glasa gotovo je nemoguće imitirati, za taj način pjevanja moram baš izaći iz svojih okvira. Dat ću sve od sebe pa ćemo vidjeti kako će ispasti - iskreno priznaje Dora.

Novi izazov je i pred Svenom Pocrnićem koji ulazi u svijet omiljenog Đorđa Balaševića.

- Gljiva me stvarno nije štedjela. Ono najautentičnije i najiskrenije kod nekoga kao što je Balašević ide kontra nekih mojih navika u pjevanju. Taj element pričanja priče, storytellinga, kod njega je jako specifičan i to vježbam s mentorima. Trudim se i nadam se najboljem - otkriva Sven, a još jedna ženska transformacija uz pravi cardio trening čeka Davida Balinta koji ovog puta postaje Icona Pop.

- Pripreme su tekle odlično, bilo je puno skakanja, zabavljanja, pravi cardio trening. Već sam žena po šesti put tako da me više ništa ne može izbaciti iz zone komfora i baš se veselim ovoj transformaciji - poručuje Balint.

Nova epizoda donosi niz iznenađenja i izuzetnih transformacija, a tko će ovoga puta osvojiti simpatije žirija i publike te donirati nagradu u humanitarne svrhe, doznajte ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!