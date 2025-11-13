Obavijesti

U PETAK NA KIOSCIMA

Iva i Gloria kao Thelma i Louise: Nismo se nadale baš tolikom broju rasprodanih predstava

Piše 24sata
Čitanje članka: < 1 min
Iva i Gloria kao Thelma i Louise: Nismo se nadale baš tolikom broju rasprodanih predstava
U bespućima interneta sigurno ste barem jednom naletjeli na komičan video prijateljica, glumica i nekadašnjih kolegica s Akademije dramskih umjetnosti, Ive Šimić Šakoronje (31) i Glorije Dubelj (31).

Slavljenički 'Dimnjačar', koji je došao do 1400. izvedbe, a onda veliki kazališni hit 'Iva i Gloria'

S njima smo popričali o popularnoj predstavi koja se zove po njima i puni ne samo zagrebačku Scenoteku do zadnjeg mjesta (traži se i stolica više), nego i diljem Hrvatske, o skečevima, planovima, ali i o njihovim partnerima koji su isto - glumci.

Uoči slavljeničkoga koncerta Crvene jabuke u Areni Zagreb, na intervju smo priveli Dražena Žerića Žeru. Pogledali smo seriju "Pluribus". Iza nje stoji Vince Gilligan, autor i koautor "Breaking Bada" i "Better Call Saul", što je dovoljno da joj se pruži šansa.

FOTO Ovo je 100 fotografija domaćih zvijezda kakve niste vidjeli. Ovako su nam pozirali

Prošlo je pola stoljeća od premijere "Leta iznad kukavičjeg gnijezda". Unatoč kontroverzama i teškom putu do vrha, danas se smatra remek-djelom i važnom prekretnicom u povijesti Hollywooda.

Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

