Iva je za Jozinovića oslikala tenisice, on ih nosio na koncert: 'Htjela sam da ima uspomenu'

Mlada umjetnica Iva Ivčić (25) iz Zagreba ostvarila je svoj san. Naime, Iva se bavi oslikavanjem tenisica, a jedne takve, najposebnije do sada, poklonila je svom idolu Jakovu Jozinoviću na njegovom prvom koncertu u Areni Zagreb. Iako joj je to dugo bila želja, nije se usudila nadati da će do toga zaista doći.

- Jozinovića slušam od samih početaka, jako volim tu vrstu glazbe i odmah me zbog toga privukao. Prvi put sam ga slušala uživo prošlo ljeto kada je pjevao u Zadru u jednom kafiću i toliko je bilo dobro da sam često nakon toga odlazila na njegove nastupe - rekla nam je Iva, koja se crtanjem po tenisicama bavi od 2020. godine.

Foto: privatna arhiva

- Za vrijeme lockdowna gledala sam videe na youtubeu i ‘naletjela’ na video crtanja po tenisicama, a taman sam taj Božić dobila točno te markere s kojima su crtali u videu i tako sam ja krenula doma iz dosade. Nakon toga slijedila je pauza, a prije godinu dana opet sam počela crtati. Također snimam sadržaj za društvene mreže kao što su TikTok i Instagram, gdje volim snimati crtanje po tenisicama, vlogove, putovanja, recepte, odlazak na utakmice i slično - otkrila je Iva. Upravo je video oslikavanja tenisica za Jozinovića najgledaniji na njenom profilu s više od 994 tisuće pregleda.

Do same ideje došla je spontano.

- Samo mi je jedan dan palo na pamet da bi to htjela napraviti. Nekako mi se činio prirodan i iskren, imala sam osjećaj da će mu ovako nešto značiti i željela sam mu napraviti tenke da koje kad pogleda se sjeti osjećaja prve Arene Zagreb, nadam se da sam na kraju u tome i uspjela - ne skriva radost.

No put do Jakova nije bio lagan.

- Zapravo je najlakše bilo nacrtati tenisice. Počelo je od jedne ideje koju sam prvo rekla svojim prijateljima i roditeljima i oni su bili oduševljeni i podržali su me u potpunosti i dali mi ‘poguranac’ da se stvarno ‘bacim’ u to. I nećete vjerovati par tjedana nakon bila sam u teretani i srela Jakova, zaustavila ga i rekla mu svoju ideju da mu želim nacrtati tenke i činilo mi se kao da mu se sviđa ideja, ali naravno da se taj tren nisam sjetila pitati broj noge niti kako da to izvedem pa sam morala ići težim putem - prisjeća se Iva.

Foto: privatna arhiva

- Rekla bih da se sve ipak posložilo jer sam upoznala ljude koji su mi puno pomogli pa sam uz pomoć njih saznala broj noge i uspjela dogovoriti predaju tenisica Jakovu, tako da sam im svima jako zahvalna. Ali isto tako ja nisam imala srama prići im i pitati sve što me zanima tako da je bilo potrebno i dosta snalažljivosti - zadovoljna je.

Objasnila nam je i što je točno oslikala na tenisice koje je namijenila Jozinoviću, ne znajući hoće li mu ih ikad zaista uspjeti dati.

- Na jednoj tenisici je Jakov pred publikom, a na drugoj naslovna slika s njegovog albuma. Od prvog trena znala sam da na jednu tenisicu želim crtati njega i publiku okolo koja predstavlja Arenu Zagreb i dodati datum koncerta. Za drugu tenisicu bila mi je ideja nacrtati njega kako trči po livadi sa spota pjesme ‘Polje ruža’ te napisati naziv pjesme crvenim slovima, ali kada sam vidjela da izbacuje album rekla sam to je to, nek tenke budu i uspomena na prvi album, a s unutarnje strane sam napisala sve pjesme s albuma - govori nam.

Foto: privatna arhiva

Njegova reakcija kada je ugledao tenisice bila joj je dovoljna zahvala za trud.

- Mislim da je malo bio u šoku i da nije znao što reći na prvu, zahvalio mi se više puta i baš se pozitivno iznenadio što mi je bilo stvarno drago. Snimila sam i cijelu reakciju kada sam mu predala tenisice i objavila na društvene mreže - pokazuje nam Iva.

No sutradan je uslijedilo novo iznenađenje. Jozinović je na drugom koncertu zaista nosio darovane tenisice, a Ivinoj sreći nije bilo kraja.

- Da, nosio ih je na drugom koncertu i dalje ne mogu vjerovati. Ja sam stvarno samo htjela da mu to bude jedna uspomena na prvu Arenu Zagreb, nisam očekivala ništa zauzvrat i sama njegova reakcija puno mi je značila. Kada sam mu dala tenisice rekao je da će ih obući sutra na koncert ako će mu se uklapati uz outfit, ali ja se nisam htjela puno nadati da se ne razočaram. Na kraju je ispunio obećanje i to mi je najveći poklon koji sam mogla dobiti zauzvrat - govori nam uzbuđeno.

Foto: Mario Poje/bravo!

No Iva već ima 'staža' u oslikavanju tenisica za poznate osobe.

- Nedavno sam crtala tenisice za repera Devita, ali to nije bila moja ideja već mi se javio jedan njegov veliki fan koji je naručio tenisice i smislio dizajn, a ja sam ga malo doradila i nacrtala tenisice. Također sam crtala tenisice Matiji Bogdanu nakon što se popeo na Mt. Everest, ali isto ih je naručio njegov prijatelj za njega koji mi je poslao okvirnu ideju što želi na tenisicama. Tako da je ovo zapravo prvi put da sam baš ja odlučila nekome nacrtati i pokloniti tenisice - zaključila je veselo.