Iva Majoli potvrdila vezu: S Talijanom se ljubila na sjeveru Sardinije, a otkrila i tko je on

Bivša tenisačica Iva Majoli (45) potvrdila je vezu sa samozatajnim Talijanom Robertom Calegarijem, s kojim se pojavila na zajedničkoj fotografiji u Veroni još krajem 2021. godine. Par je ovog vikenda uživao u Porto Cervu, popularnom talijanskom ljetovalištu na sjeveru Sardinije, gdje su usidrene luksuzne jahte. Izmjenjivali su poljupce u prirodi.

"Moja ljubav", tepala mu je Iva uz zajedničku fotografiju.

S Talijanom, o kojem ne govori previše, postala je nerazdvojna. Roberto je bio glavni gost na njezinom 45. rođendanu prije tri tjedna na jugu Dalmacije. S njima je bila i nekadašnja modna dizajnerica Borna Kotromanić. Roberto je grlio umirovljenu tenisačicu, a sprijateljio se i s "kraljem botoksa", doktorom Nikolom Milojevićem, kod kojeg bivša sportašica ide na tretmane botoksom.

Krajem lipnja fotoreporteri su Ivu ulovili s Robertom u šetnji starom gradskom jezgrom Dubrovnika. Na Stradunu je bila u opuštenom izdanju bez šminke, a nosila je samo košulju i kupaći kostim.

Pratio je Roberto Ivu u lipnju i kad je u Parizu na Roland Garrosu, koji je osvojila prije 25 godina, uživala u društvu teniskih legendi.

- Osvojio me jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je izbornica hrvatske ženske teniske reprezentacije za Story.

Iva se 2012. razvela od savjetnika za financije i menadžment Stipe Marića nakon šest godina braka. Imaju kćer Miju (16).

Početkom 2000. Ivu su povezivali s bivšim nogometašem Davorom Šukerom. Ovog proljeća susreli su se u “gradu ljubavi”, Parizu, na finalu Lige prvaka, a Iva je Šukera upoznala s Talijanom Robertom.

Najčitaniji članci