Iva Šarić (32) početkom travnja rodila je trećeg sina, Adriana, kojeg je dobila s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Brunom Petkovićem (26).

Na fotografiji Iva pozira sa starijim sinom. U sat vremena fotografija je dobila više od tisuću lajkova. Iz prijašnjeg braka s Jerkom Lekom (41) ima dvojicu starijih sinova Carlosa i Leona.

- Mamin dečko - napisala je Iva u opisu fotografije. Obitelj trenutno uživa na otoku Murteru.

Uz fotografiju sa sinom Iva je objavila još jednu, na kojoj pozira sama, također u badiću.

'Najljepša mama', 'Stvarno si bomba', 'Stvarno si čudo' 'Mamacita'- pisali su joj pratitelji u komentarima, a supruga nogometaša Domagoja Vide (31), Ivana Vida (27) ostavila je emotikone vatre.

Mnogi su primijetili koliko se brzo Iva nakon poroda vratila u vitku formu.

- Dok sam bila trudna s Adrianom puno sam i planinarila i vježbala pilates. No, za lijep izgled najvažniji je skladan život i unutarnji mir, što ja imam. Nekako je to došlo prirodno. Ako je žena sretna i zadovoljna iznutra, onda se to manifestira i na van. Ipak, tu je najveću ulogu odigrala genetika i zdrav život koji vodim već dugi niz godina - izjavila je nedavno manekenka.