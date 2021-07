Bivša manekenka Iva Šarić (32) mama je trojice dječaka, a nakon trećeg poroda izgleda nevjerojatno. Pratitelje je oduševila fotkom uz koju je napisala:

- Nema boljeg osjećaja od svježe, čiste i prirodne kose.

Iva na Instagramu ima gotovo 50 tisuća pratitelja, a nova fotka je u kratkom roku prikupila i mnoštvo komplimenata:

'Gasi internet', 'Ma lažeš da ovako izgledaš', 'Koja bomba' - pisali su joj u komentarima, a voditeljica Fani Stipković (39) ostavila joj je emotikone srca.

Zavidnu liniju kaže, duguje zdravom životu koji vodi godinama, ali i rutini vježbanja koja joj je neizostavan dio života:

- Dok sam bila trudna s Adrianom puno sam i planinarila i vježbala pilates. No, za lijep izgled najvažniji je skladan život i unutarnji mir, što ja imam. Nekako je to došlo prirodno. Ako je žena sretna i zadovoljna iznutra, onda se to manifestira i na van. - rekla je.

Iva je s Brunom Petkovićem (26) dobila svog trećeg sina Adriana, a sinove Carlosa i Leona ima iz braka s bivšim partnerom Jerkom Lekom (41).