Iva Šulentić pozvala u emisiju bivšeg dečka Luku Nižetića...

Luka je u emisiji predstavio novu pjesmu, ali i pokazao kako se odlično snalazi u kuhinji. Pred kamerama je spremio polpete od kvinoje, kelja i mozzarelle te salatu od matovilca, cikle i jabuke

<p>Prijateljstvo postoji i nakon 'propale veze'. To su dokazali pjevač <strong>Luka Nižetić</strong> (37) i njegova prijateljica, radijska i televizijska voditeljica<strong> Iva Šulentić </strong>(37). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naime, Iva je u svojoj emisiji 'Kod na doma ugostila' ugostila bivšeg dečka, Luku Nižetića. Splitski šarmer i lijepa Zagrepčanka ljubovali su pune četiri godine, a ljubavi krah dogodio se 2011. godine. No odlučili su i nakon prekida ostati prijateljskim odnosima. </p><p>- Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti glazbenika, ali on nije samo to. On i piše, pjeva, pleše, kuha, fotografira... Ne znam kako dalje, a da nam ne kradem minute jer je vrijeme da on progovori. Dobar dan i dobro nam došao Luka Nižetić - s osmijehom na licu rekla je Iva.</p><p>Luka je u emisiji predstavio novu pjesmu, ali i pokazao kako se odlično snalazi u kuhinji. Pred kamerama je spremio polpete od kvinoje, kelja i mozzarelle te salatu od matovilca, cikle i jabuke. Ivu je iznenadilo što se na jelovniku ne nalazi meso pa je upitala Luku je li postao vegetarijanac. </p><p>- Izbjegavam meso iz nekih svojih osobnih razloga. Stalno eksperimentiram kad je u pitanju kulinarstvo jer hoću vidjeti prednosti od nejedenja mesa. Stalno nešto eksperimentiram i mijenjam, ali sam svejed - rekao je Luka. </p>