Iva Todorić Maji na rođendanu bila kao gost i kao dekoraterka: Slušali smo sve njene želje...

Popularna pjevačica Maja Šuput u nedjelju je proslavila svoj 46. rođendan, iako je on, zapravo, bio u ponedjeljak. Luksuzna zabava za najbolje prijatelje i prijateljice počela je već popodne u zagrebačkom restoranu Botanist u Remetincu. Maji su na proslavu došli i Joško Čagalj Jole, Marko Grubnić, Franjo Ridjan, Iva Todorić i mnogi drugi iz svijeta poznatih.

A za prekrasan ambijent restorana pobrinula se i Majina prijateljica Iva Todorić koja je također bila među gostima, ali je sudjelovala i u dekoriranju restorana cvjetnim aranžmanima.

- Maja je klijentica Ateljea Sreće od prvih dana i uvijek je posebno raditi za nju. Njezin rođendan uredili smo pod palicom Ante Jurkovića. Kada je došla, bila je oduševljena kako sve izgleda, posebno zato što nam je ovaj put dala jasne želje koje je Ante pretvorio u stvarnost. Poseban detalj večeri bio je buket koji joj je poklonio Šime, sam ga je naručio u Atelieru Sreće, dao želje kako bi trebao izgledati, a Ante ga je oblikovao u svom prepoznatljivom potpisu. Rođendan je bio predivan, toliko opušten, pun smijeha, plesa i veselja, a cijelu atmosferu nosila je Majina opuštena energija - rekla je Iva.