Obavijesti

Show

Komentari 1
Najljepše dekoracije

Iva Todorić Maji na rođendanu bila kao gost i kao dekoraterka: Slušali smo sve njene želje...

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
Iva Todorić Maji na rođendanu bila kao gost i kao dekoraterka: Slušali smo sve njene želje...
4
Foto: Instagram

Poduzetnica je otkrila da je Maja Šuput klijentica cvjećarnice Atelje Sreće od prvih dana i da je uvijek posebno raditi za nju. Ovog su joj puta složili i rođendanski buket kojeg je za Maju naručio Šime Elez

Popularna pjevačica Maja Šuput u nedjelju je proslavila svoj 46. rođendan, iako je on, zapravo, bio u ponedjeljak. Luksuzna zabava za najbolje prijatelje i prijateljice počela je već popodne u zagrebačkom restoranu Botanist u Remetincu. Maji su na proslavu došli i Joško Čagalj Jole, Marko Grubnić, Franjo Ridjan, Iva Todorić i mnogi drugi iz svijeta poznatih.

A za prekrasan ambijent restorana pobrinula se i Majina prijateljica Iva Todorić koja je također bila među gostima, ali je sudjelovala i u dekoriranju restorana cvjetnim aranžmanima.

- Maja je klijentica Ateljea Sreće od prvih dana i uvijek je posebno raditi za nju. Njezin rođendan uredili smo pod palicom Ante Jurkovića. Kada je došla, bila je oduševljena kako sve izgleda, posebno zato što nam je ovaj put dala jasne želje koje je Ante pretvorio u stvarnost. Poseban detalj večeri bio je buket koji joj je poklonio Šime, sam ga je naručio u Atelieru Sreće, dao želje kako bi trebao izgledati, a Ante ga je oblikovao u svom prepoznatljivom potpisu. Rođendan je bio predivan, toliko opušten, pun smijeha, plesa i veselja, a cijelu atmosferu nosila je Majina opuštena energija - rekla je Iva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sve ljubavi Maje Šuput
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...
EVO KAKO JE FEŠTALA

FOTO Maja proslavila rođendan u zagrljaju 'Savršenog' Šime: Nisu skidali osmijehe s lica...

Maja je blistala u uskoj prozirnoj haljini, dok je Šime odabrao crno bijelu kombinaciju. Sandi Cenov, u svojem stilu, za pjevačicu je otpjevao i 'Pčelicu Maju', a Maja nije skidala pogled sa 'Savršenog' Šime

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025