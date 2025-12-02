Obavijesti

ČISTA RASKOŠ

Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...
Na vrhuncu Agrokorove moći, kroz razdoblje koje je trajalo gotovo 15 godina, Ivica Todorić, supruga Vesna te njihova djeca Iva, Ante i Ivan živjeli su život pun privilegija i sigurnosti. | Foto: MAGnet
