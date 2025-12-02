ČISTA RASKOŠ Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.