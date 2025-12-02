Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Na vrhuncu Agrokorove moći, kroz razdoblje koje je trajalo gotovo 15 godina, Ivica Todorić, supruga Vesna te njihova djeca Iva, Ante i Ivan živjeli su život pun privilegija i sigurnosti.
Središte tog života bili su Kulmerovi dvori pod Sljemenom, raskošna rezidencija u kojoj obitelj živi i danas.
Palača je dosljedno uređena u stilu 18. stoljeća, a prekrasan pogled na Zagreb stanari imaju čak i dok se brčkaju u bazenu...
Prema imanju koje se prostire na 55.000 četvornih metara Ulicom Himper vodi drvored nakon kojeg se uzdiže dvorac oker boje.
Zemljište je Ivica Todorić kupio još 1999. godine no tek kad je završio sudski spor oko zemljišta i kad su se pribavile sve dozvole krenulo se u uređenje.
A u njega je uloženo oko 2,7 milijuna eura.
Koliko je platio zemljište, ne zna se.
Rekonstrukciju plemićkog dvorca radio je poznati zagrebački arhitekt i sveučilišni profesor Branko Kincl.
Projekt je vodila tvrtka Tehnika. Zadnji vlasnik imanja bio je Ferdinand grof Kulmer, a zdanje je porušeno do temelja u podmetnutom požaru potkraj Drugog svjetskog rata.
Glavna stambena palača, u kojoj na prvom katu živi Todorić s obitelji, ima dvije tisuće četvornih metara na tri etaže, a tu su i zgrade s dodatnim stanovima.
Dio namještaja kupljen je u Hrvatskoj, a dio u inozemstvu. U podrumskom dijelu nalazi se i vinski podrum izgrađen ciglama, kojim dominira dugačak, masivni stol, a lijevo je smješten šank. Na zidovima su izloženi lovački trofeji što nije čudno obzirom da je glava obitelji Ivica Todorić strastveni lovac.
Također, okoliš je uređen tako da su posađene samo autohtone biljke s Medvednice.
Ljeta su obično provodili u Medveji, u kući tik uz more.
Pomorsko dobro uz Villu Castello 2008. je postalo prva privatna plaža u Hrvatskoj. Todorićevu koncernu županijsko poglavarstvo jednoglasnom je odlukom dalo koncesiju za 11.000 četvornih metara.
Koncern je koncesiju iz godine u godinu plaćao otprilike tadašnjih 560.000 kuna.
Tako je bilo 2006., a devet godina kasnije je izvanredna uprava Agrokora na čelu s Antom Ramljakom donijela odluku o prodaji nekretnine tik do plaže, Ville Castello u Medveji kraj Opatije. Koncern, odnosno obitelj Todorić, kupila je ovu vilu prije više od 20 godina.
Cijeli posjed prostire se na oko 5000 četvornih metara parkovite šume. Sama vila ima oko 400 četvornih metara i tvrtka je ulagala u njenu obnovu.
Agrokor, koji su vodili, a ne obitelj, izdvojio je čak tadašnjih 11 milijuna kuna za kupnju cijelog imanja.
Vilu su opisivali kao jednu od najatraktivnijih na području cijele Liburnije, a Agrokor ju je tad kupio od Liburnia riviera hotela.
- Smještena je uz more i sagrađena je 1916. godine u arhitektonskom stilu neoklasicizma - stajalo je u kratkom priopćenju Agrokora.
Za razliku od Kulmerovih dvora, koji su s vremenom prebačeni na obitelj, Villa Castello, dvorište od 500 kvadrata i preko 4000 kvadrata parka, nikad nisu prešli u privatno vlasništvo obitelji.
Navodno je Todorić Villu Castello volio više čak i od svog otočića Smokvice. To je i vila u kojoj je skovan plan kako će kupiti Mercator. Ona se izvorno zvala Villa Castello, a danas se u literaturi vodi kao Kamelija
Pretpostavlja se da je njezin arhitekt bio Carl Seidl, koji je većinu svojih djela ostvario duž opatijske rivijere.
U knjizi 'Lovran - turizam i graditeljstvo' Mirjane Peršić navodi se da je vila zamišljena kao veliki građevno-parkovni kompleks koji se stapa s prirodom, neuređenim okolišem mora, stjenovitom obalom i šumom šireg okruženja.
Nalazi se odmah uz dugu šljunčanu medvejsku plažu, jednu od najljepših na Kvarneru. Pristup plaži ispod vile, zbog visokih stijena, moguć je s mora ili iz objekta.
Dio njihovih ljetnih rutina bio je i boravak na Smokvici, dalmatinskom otoku koji je tad bio u obiteljskom vlasništvu i na kojem su provodili najmirnije, najskrovitije dane.
Čak deset godina obitelj Todorić je ljetovala na predivnom otoku Smokvica Vela blizu Rogoznice. Nitko drugi nije imao pristup.
Otok površine veće od 144 tisuće četvornih metara u većini je prekriven šumom, a na njemu je sagrađen i luksuzni ljetnikovac.
Putovanja između brojnih obiteljskih obaveza često su rješavali helikopterom Agrokora, koji im je omogućavao da se u kratkom vremenu prebace s jedne lokacije na drugu.
Smokvica je nekad bila vojni objekt, a navodno je tamo bilo smješteno teško naoružanje, ali i prijemna stanica hidroakustičnih plutača koje su trebale osluškivati približava li se neka neprijateljska podmornica.
Ljetnikovac, prvi objekt sagrađen na otoku daleke 1932., dugo je služio za smještaj časnika.
