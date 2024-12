Iva Todorić za 24sata: 'Evo ih, vratile su se Megi i Rora! Same su se pojavile sad na vratima'

U subotu oko 10 sati ujutro francuski buldog Rora i vajmarski ptičar Megi od obitelji Todorić , pobjegli su. Istrčali su kroz dvorišnu ogradu i od tada im se gubi svaki trag.

Foto: Privatni album



- Van sebe smo, one su dio obitelji jako smo vezani za te pse. Cijelu noć smo ih tražili i jutros smo bili na Sljemenu, nigdje ih nema - rekla je Iva Todorić .



Opisala je kako je jučer čekala prijateljicu zbog koje je otvorila dvorišna vrata.



- Megi je non stop uz mene tako je krenula i za mnom kad sam otvorila vrata, prijateljica mi od tada nije stigla, no Megi je čula lavež psa vani i potrčala. Tako je pomamila i Roru koja je izletjela iz kuće za njom. Obično njih dvije znaju otići do susjeda koji ima mačku i odmah se vrate. Pretpostavila sam da su se vratile za mene, no ubrzo sam shvatila da ih nema - govori nam Iva Todorić.

Ističe kako su oba psa vrlo druželjubiva i blage naravi.

Foto: Privatni album



-Ptičarka Megi nema šanse da uđe s nekim u auto, jer uvijek misli da ide na kupanje. Kada je stavimo u auto pa se trese i ne želi doći. Osim toga ima pedesetak kila. Ni ja se ne mogu podići, nije jednostavno na takav način uzeti. Obje su mogu reći razmažene, imaju baš sve. Ne vole ni leći bez svog krevetića i vole biti na toplom. Kuća nam je puna djeca i navikli su na ljubav i pažnju, oni su doslovce dio naše obitelji i ne možemo doći k sebi što ih nema. Nudimo nagradu onome tko nam ga pronađe - istakla je Iva.

Dok nam je slala fotografije, uplakana od sreće javlja nam se kako su se psi vratili kući.

- Vratili su se, došli su samo ispred ograde - javlja nam oduševljena Iva.

Foto: Privatni album