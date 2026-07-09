Ivan Barišić iz 'Divljih pčela' u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalci' igra mladog inspektora Tonija

Simpatični Ivan Barišić osvaja talentom i neodoljivim dječačkim osmijehom te uživa u statusu jednog od najtraženijih domaćih televizijskih lica. Od tradicionalnog Vrila 50-ih do urbanog Zagreba! Upravo tako izgledaju posljednji mjeseci ove mlade zvijezde koja trenutačno snima čak dvije hit-serije - drugu sezonu 'Divljih pčela', ali i prvu RTL-ovu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb'. Unatoč dinamičnom rasporedu, angažmani i pružena prilika iznimno ga vesele pa mu transformacije iz Nikole Vukasa u mladog, višeg inspektora Tonija ne padaju nimalo teško. Na setu uživa, kao i u suradnji s kolegama.

Foto: Maja Bota Strbe

- Nisam imao priliku s kolegama iz ekipe 'Specijalista' već ranije raditi. Svi su odlični, svi su profesionalci, svi imaju iskustva i, što je najvažnije, svima je jako stalo da ovo bude stvarno odlična serija. Za moje specijaliste imam samo pohvale - ističe.

Ivan će u 'Specijalistima Zagreb' utjeloviti Tonija Kovačića, 30-godišnjeg višeg inspektora, odnedavno novog člana tima. Toni je Splićanin, bivši zaposlenik USKOK-a, koji je nakon nerazjašnjene afere dobio premještaj u Zagreb. Impulzivan je, temperamentan i pomalo nepredvidljiv, posjeduje urođeni šarm koji druge može podjednako razoružati i isprovocirati. Njegov najveći izazov bit će suočavanje s grijesima prošlosti.

- Toni je šarmer iz Splita koji jako voli svoj posao. Pokušava timu pomoći svojom spontanošću i svojim iskustvom s ulice. On je najopušteniji član tima, što mu nekad ide u korist, a nekad i ne - priča Ivan, kojemu je upravo 'skidanje' splitskog naglaska jedan od najvećih izazova tijekom snimanja.

- Rekao bih da smo on i ja dosta slični. I ja sam gotovo uvijek dobre volje, volim se zezati na poslu i, baš kao Toni, često improviziram - ispričao je.

Foto: Maja Bota Strbe

Uloga u kriminalističkoj seriji, kaže, ostvarenje je dječačkog sna.

- Naravno, gledao sam kao klinac serije o specijalcima. Kada smo u razredu zapisivali što bismo htjeli biti kad odrastemo, ja sam, naravno, stavio specijalac. To je sve bilo prije nego što sam uopće shvatio da se zapravo radi o glumcima! Maštao sam i da glumim jednog inspektora, da ima akcije, da vozim auto! Na snimanju je stvarno odlično, ima dosta scena koje su akcijske, što je uvijek jako zanimljivo glumiti - govori Ivan, ističući kako ovakav tip serije ipak iziskuje posebnu vrstu uvjerljivosti.

- Morali smo usavršiti kako držati pištolj, kad se puca, kad se uopće vadi pištolj da sve bude autentično. Isto vrijedi i za automobile, kojom brzinom da vozimo, kočimo, da to sve bude uvjerljivo, ali i sigurno za sve na setu - naglašava.

Foto: Maja Bota Strbe

'Specijalisti Zagreb' gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone.

Uz Ivana Barišića, u glavnim ulogama inspektora našli su se Vini Jurčić, Peđa Gvozdić i Toni Gojanović.