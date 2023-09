Ivan bira glavnu namirnicu u MasterChefu: 'Opake prijetnje!'

S obzirom na to da je pobijedio u prošlom izazovu, Ivan je dobio priliku ovoga puta izabrati glavnu namirnicu. Prije nego vidi što mu se nudi na izbor, napomenut će da bi volio pod barem jednim zvonom dobiti ribu.

- Ivan treba pripaziti jer sam u stanju uzeti mašinicu sa sobom i ode njegova plaha kosica - dobacio je Manuel, a Melkior mu odgovorio: "Ovo su opake prijetnje".

Foto: Nova Tv

Bez obzira na namirnicu koju im izabere Ivan, kandidati će morati kuhati na tradicionalan način, a to znači da neće moći koristiti električne uređaje. No, hoće li to svima poći za rukom ili će neki ipak tražiti prečac zbog kojeg će dobiti kaznu strogog, ali pravednog žirija?

Pobjednik ovog izazova ima priliku osvojiti imunitet i to će poći za rukom samo onome tko bude skuhao iznimno dobro jelo.

Foto: Nova Tv

- Ne očekujem nimalo lagan zadatak, ali današnji plan je rasturiti - napominje Dominik.

- Mislim da će biti fora izazov i da ćemo tu moći pokazati svoja znanja - kaže Josip.

Foto: Nova Tv

S kojom će glavnom namirnicom kuhati natjecatelji MasterChefa te tko će od njih kuhati toliko loše da će završiti u stres testu, doznajte večeras u novoj epizodi MasterChefa.