Ivan donio odluku koja se Vesni nije svidjela: 'Samanta se nikad neće popraviti, pogriješio je...'

U novoj emisiji 'Ljubav je na selu' Ivan je trebao birati između Samante i Vesne te jednu od njih dvije odvesti na romantično putovanje.

- Ne znam što se zbiva u njegovoj glavi, ali da sam puno pokušala objasniti kakva sam ja osoba i što želim, jesam - rekla je Vesna prije nego što je farmer donio odluku.

- Baš si mi draga osoba. Drago mi je što sam te upoznao. Kulturna si. Imam sve lijepe riječi, pohvale za tebe - rekao je Ivan Vesni, a ona je uzvratila pohvalama.

Foto: RTL

Onda je prokomentirao Samantu.

- Što se tebe tiče, Samanta. Od prvog dana otkad smo imali ono upoznavanje, ti si mi baš super cura, baš si mi draga. Najviše me inspirirao onaj tvoj šešir. To mi je top. Što se tiče svih poslova vezanih za kuću i to, tu si me malo iznenadila, ali dobro. Naučit ćeš ti, tek ti je 27 godina. Ako ostaneš na mojoj farmi, ja se nadam da će se to popraviti. I da skratiš spavanje do 10 - rekao je farmer.

- Samanta se neće nikad popraviti - komentirala je Vesna.

Voditeljica Anita Martinović je istaknula da Ivan nema ni malo lak odabir.

Foto: RTL

- Na romantično putovanje sa mnom će ići Samanta - odlučio je farmer, a onda je pomalo razočarano komentirao Samantinu reakciju.

- Ja sam mislio da će se ona malo više radovati - požalio se Ivan, a ona je odgovorila:

- Naravno da sam sretna što me odabrao.

Foto: RTL

Vesna smatra da je Ivan nije izabrao zbog godina.

- Uvjerena sam sto posto da je Ivan napravio jednu veliku grešku što je odabrao Samantu - komentirala je, a Ivan je objasnio da mu je Samanta bliža srcu. Ipak, Vesna mu je poručila da su za njega njena vrata uvijek otvorena.