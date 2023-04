Ivan iz 'Ljubav je na selu' nam otkriva: 'Nakon prekida zaruka, oprezniji sam prema ženama...'

Ljubav je, kratko i jasno, najljepša stvar na svijetu, govori nam najmlađi kandidat 15. sezone 'Ljubav je na selu', Ivan Damijanić (24). Mladić iz istarskog sela Žminja. Otkrio nam je kakvu djevojku očekuje, je li spreman promijeniti svoje navike zbog ljubavi te kako je njegova obitelj reagirala na sudjelovanje u realityju.

Ivan se u emisiju se odlučio prijaviti na nagovor svojih prijatelja i šefa, a velika podrška mu je i obitelj.

- Dogovorili smo se da me prijave da probam i ja sam pristao. Svi me podržavaju u mojim odlukama, i obitelj i prijatelji jedva čekaju da krene pa da zajedno prate kako će to sve izgledati - kratko nam je objasnio mladić koji živi svoj dječački san - radi na bageru.

Živi s mamom, tatom i sestrom, a na svom imanju imaju svinje, krave, kokoši, vinograd te vrt. Uživa u životu na selu te ističe kako ga nikad ne bi napustio pa čak ni zbog ljubavi.

- Ni zbog prave ljubavi ne bih napustio život na selu koji obožavam i ne bih se selio u grad. Djevojka bi morala doći k meni. Ne bi trebala znati raditi seoske poslove, ali bitno da smo na selu - govori nam Ivan.

Za sebe kaže da je veseo, uvijek spreman za druženje, ali ponekad i tvrdoglav. Ističe da je jako romantičan tip, a nikad nije volio kratke veze i avanture za jednu noć. Imao je vezu od četiri godine i bio je zaručen, ali je došlo do prekida pa je djevojku odlučio pronaći putem emisije. Priznao nam je i da ga je ta veza promijenila te da je oprezniji prema djevojkama.

- Moram priznati da jesam oprezniji i da im baš ne vjerujem kao prije. Ta veza me promijenila. Volim kad upoznam nekoga, da to traje. Kad se u nekoga zaljubim, to je to, volim sa srcem - poručuje Ivan.

Od showa je očekivao dobru zabavu i da će upoznati djevojku svojih snova.

- Volio bih upoznati djevojku u koju ću se zaljubiti i provesti cijeli život s njom - romantično je poručio Ivan radnije te opisao i kakvu to djevojku traži:

- Što se fizičkog izgleda tiče, preferiram brinete, da je srednje visine i da je lijepo građena. Od osobina, privlače me djevojke koje su dobre, društvene, pristojne i iskrene.

Ivan je najmlađi kandidat, a razlika u godinama, može mu predstavljati problem.

- Volio bih pronaći djevojku koja ima do 30 godina, starije ne preferiram - objasnio nam je. Odmah nam je rekao kako će se djevojke na njegovoj farmi zabavljati, a manje raditi, kako je u konačnici i bilo.

Pisale su mu Martina, Gabrijela i Vanja koja je od farmera starija 10 godina. Martina mu se na prvu nije svidjela, a Vanja ga je zaintrigirala i šokirala svojom izjavom na prvom spoju.

- Možemo praviti djecu odmah - rekla mu je na što ju je on upitao:

- Odmah?!

Vanja je prije njihovog spoja otkrila zašto je pisala 10 godina mlađem Ivanu.

- Ivan je mlađi od mene, želi imati djecu, kao i ja, odmah ćemo početi raditi na djeci. Nema se što čekati. Žena sam u godinama, a on je mlad i plodan - otkrila je. Osim ovih djevojaka, Ivan je izabrao i onu zlatnu - Donu.

Dona ga je očarala izgledom, a iako je sve do finala mislio kako će između njih biti nečega, ona mu je dala jasno do znanja da mogu biti samo prijatelji i da se nema čemu nadati.

