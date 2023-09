Ivan Trpimir Lozić izbacio je novi pop funk singl: Splićanina su inspirirala dva prekida veze

Svestrani splitski umjetnik Ivan Trpimir Lozić, umjetničkog imena Lozz, iz svoje glazbene radionice objavljuje novi pop funk singl ‘Kao lutka’. Iako je Lozz relativno novo ime na našoj glazbenoj sceni, iza sebe broji dugi niz godina provedenih na raznim binama.

Surađuje s brojnim poznatim glazbenicima, svira u raznim bendovima, pjeva backove na raznim festivalima, a nedavno je Lozz odlučio izdavati i autorske stvari za koje je vrijeme da ih čujete. Zadnja je svjetlo dana ugledala pjesma ‘Kao lutka‘, a prije nje Lozz je objavio pjesme ‘Pjesma‘, ‘Brže‘, ‘Oprosti što sam čovjek‘ i ‘Lica dva‘.

Foto: Toni Andabak

Pjesma ‘Kao lutka’ nastala je u dva navrata. Lozz je napisao tekst pjesme, a glazbu s njim potpisuje Branimir Šilović. Na aranžmanu im se pridružuje Roko Čekalović, koji je ujedno i producent pjesme.

- Prije pet godina završio sam jednu vezu. Na temelju tog iskustva sam napisa dio pisme. Stih ‘Ti si kao pjesma bez pjevanog refrena’ me doveo do tog da napravim pismu bez refrena, sve je vrsta neke strofe. Nedavno sam proživio iskustvo druge neuspjele ljubavi koja mi je dala novo emotivno iskustvo. Emocije sam skupljao u sebi do jednog dana dok nisam napisao ostatak pjesme u pet minuta - rekao je Lozz o singlu ‘Kao lutka’.

Foto: MihociStudios

Lozić je inače završio teologiju. Radio je godinu dana kao vjeroučitelj, onda je upisao ‘Film i video‘ na Akademiji i diplomirao s nagradom za najboljeg studenta.

Radio je i u marketinškoj agenciji, a od srednje škole svira i pjeva u mnogim bendovima, između ostalog, pet je godina proveo u bendu s Domenicom kao klavijaturist. Radi i razna videa i glazbene spotove. Mnogima je bio redatelj, snimatelj i montažer.

- Spot za ‘Kao Lutka’ je jednostavan, snimljen u jednom kadru na green screenu, prati riječi pjesme. Radi se o mom pokušaju da šarmiram curu. Siluete su tu da se pokaže da se ne radi o konkretnoj situaciji, nego da se svatko može poistovjetiti - kaže Lozz koji već priprema i sljedeću pjesmu koju jedva čekamo čuti.